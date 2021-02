スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて『探偵オペラ ミルキィホームズ』の楽曲「正解はひとつ!じゃない!!」のカバー、「雨上がりのミライ」の原曲が実装された。

今回、『D4DJ Groovy Mix』にて『探偵オペラ ミルキィホームズ』の楽曲が2曲同時実装。Happy Around!による「正解はひとつ!じゃない!!」のカバーと、「雨上がりのミライ」原曲が実装された。

