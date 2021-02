佐野元春、日本武道館と大阪城ホールで二夜限りの特別コンサート開催

デビュー40周年を迎えた佐野元春が、2021年3月13日に日本武道館、2021年4月4日に阪城ホールで、制限付き有観客コンサートを開催することを発表した。



昨年の全国ツアー「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」と同様に、新型コロナウイルス感染拡大予防対策を万全に整え開催される。また、緊急事態宣言で政府によって示されたイベント開催制限条件に基づき、感染拡大防止対策ガイドラインを遵守した人数制限(会場キャパシティの50%以下、収容人数5,000人以下)と開催時間、そして換気・消毒・検温など最新の医学的見地にもとづいた万全の対策をとってのライブ開催となる。



関連記事:佐野元春が40年の歩みを語る 言葉・メロディ・ビートへの意識と挑戦



バッキング・バンドは、THE COYOTE GRAND ROCKESTRA。GUI=深沼元昭、GUI=藤田顕、KEYS=渡辺シュンスケ、DRUMS=小松シゲル、BASS=高桑圭に加えて、 PERCUSSIONS=大井スパム、KEYS=Dr.kyOn、ブラスセクションに山本拓夫らが参加。公演ではこれまでファンに愛されてきた数々のオールタイムヒットから最新の重要曲まで、まさに40周年に相応しいセットリストが用意される。



また、今回のコンサートの収益の一部は、コロナ禍の逼迫する最前線において、治療や感染予防に懸命に対応されている医療従事者の方々への支援金として役立てることが発表されている。



■佐野元春からのコメント



「緊急事態宣言」

words by 佐野元春



無闇に恐れないで

無駄に油断しないで

いつものフローで行こう



記念ではなく

祝祭でもなく

唄う理由を知るための

まぎれもない証



今ここに迎えた40 年ではあるが

今ここで舞台に立てることに感謝



直の場

仮想ではなく現実の場

リアルな場、本物の場



君に会えるのは

これで最後になるのだろうか



そうであっても

そうでなくても

明日は来る



ここにささやかな場を

仲間たちに捧げたい



守って、祈って

準備ができたら知らせてほしい

門は開けっぱなしにしておくよ



一緒に過ごそう





<ライブ情報>



佐野元春 & THE COYOTE GRAND ROCKESTRA「ヤァ! 40年目の武道館」

2021年3月13日(土)東京・日本武道館

時間:開場 15:45 / 開演 17:00

料金:15,000(税込)(記念Tシャツ付き)

※記念Tシャツ(フリーサイズ)は、公演当日に会場でお渡し致します

席種:全席指定(感染症対策ガイドラインを遵守してソーシャルディスタンスを確保)

年齢制限:3歳未満入場不可・6歳以上チケット必要

枚数制限:おひとり様4枚まで

ファンクラブ先行受付:2021年2月8日(月)正午12:00~

各種先行受付:2021年2月8日(月)正午12:00~

前売り一般発売:2021年2月20日(土)~

主催:ディスクガレージ

企画:DaisyMusic

制作:ソニー・ミュージックソリューションズ

お問い合わせ:ディスクガレージ カスタマーセンター 050-5533-0888



2021年4月4日(日)大阪城ホール「ヤァ! 40年目の城ホール」の詳細については、後日改めて発表いたします。



公式ウェブサイト「MWS」

http://www.moto.co.jp/