DFBポカール準々決勝の組み合わせ抽選会が7日に行われた。

FW大迫勇也が所属するブレーメンはブンデスリーガ2部のヤーン・レーゲンスブルクと対戦することが決定した。また、ボルシアMGはドルトムントと、ライプツィヒはヴォルフスブルクとの対戦が決定し、今季のブンデスリーガで上位争いを繰り広げるチーム同士の対戦となる。

また、3回戦でレヴァークーゼンと対戦し、延長戦の末に3-2で劇的な勝利を収めた4部のロートヴァイス・エッセンは、ダルムシュタットに勝利した2部のホルシュタイン・キールと対戦する。

試合は3月2日から3日にかけて開催される。

▼準々決勝の組み合わせは以下の通り

ボルシアMG vs ドルトムント

ロートヴァイス・エッセン(4部) vs ホルシュタイン・キール(2部)

ヤーン・レーゲンスブルク(2部) vs ブレーメン

ライプツィヒ vs ヴォルフスブルク