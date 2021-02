手越祐也が3月7日に大阪・京セラドーム大阪で行われるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2021 SPRING & SUMMER」にライブアクトとして出演する。

今回の「KANSAI COLLECTION」にはすでにライブアクトとして倖田來未、Novelbright、ONE N' ONLY、MAGICOURがラインナップされており、出演者は今後も追加される。チケットはローソンチケットにて販売中。

KANSAI COLLECTION 2021 SPRING & SUMMER

2021年3月7日(日)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

ライブアクト:倖田來未 / 手越祐也 / Novelbright / ONE N' ONLY / MAGICOUR(オープニングアクト) / and more