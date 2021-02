講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、 1日〜7日に渡って公開された。

大槻りこ

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」ではミスマガジン2020の大槻りこが自らをプロデュースし、 「いろんな自分を見てもらいたい」をテーマに、セクシー大変身。火曜「グラドルが水着で〇〇」では女子eスポーツユニット「スタダGG!」に所属するゲーム好き美少女・谷岸玲那が水着でゲーム三昧の様子を見せ、水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」には矢作穂香が登場する。

木曜「動くグラビアシリーズ!! 」では「歩く袋とじ」だったという現役女子大生・大間乃トーコが学校を舞台にしたグラビアで「思わず見ちゃう同級生」、動画で「水着で跳び箱7段」に挑戦し、金曜「ミスマガのアソビバ!」では「青山裕企が撮るミスマガ2020始」をテーマに、モデル系美少女・新井遥が超貴重な制服姿やスク水で登場する。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では、数々のテレビ番組で活躍するモデル系美女・神部美咲がセクシーな姿を見せ、日曜「坂道ネクストジェネレーション+」では櫻坂46の新4期生・関有美子が登場した。

(c) 佐藤佑一/ヤンマガWeb (c) 藤本和典/ヤンマガWeb (c) 槇野翔太 /ヤンマガWeb (c) 髙橋慶佑/ヤンマガWeb (c)青山裕企/ヤンマガWeb (c)大辻隆広(go relax E more)/ヤンマガWeb