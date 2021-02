PEDRO、ドキュメンタリー映画エンディングで「東京」MV公開

PEDROが、2021年2月10日に発売するシングル「東京」のMVトレーラー映像を、オフィシャルTwitterで公開した。



同映像は、PEDROの過去の写真をめくり続けるアユニ・Dの手元の映像にインタビュー音声がのったもの。



また、2月8日にYouTubeにてプレミア公開されるPEDRO立ち上げからの3年間の裏側に密着したドキュメンタリー作品「SKYFISH GIRL -THE MOVIE-」のエンディングで、「東京」のMVが解禁されることも発表された。ドキュメンタリー作品のプレミア公開終了後には、アユニ・Dが今の想いなどを語るトークライブをYouTubeにて生配信することも決定。日本武道館公演前の彼女の今の心境などを聞ける機会となる予定。





SKYFISH GIRL -THE MOVIE-

公開日:2021年2月8日(月)20:00〜YouTubeプレミア公開予定

https://youtu.be/LwAwSWMZMoc

*アーカイブなし



SKYFISH GIRL -THE MOVIE- After Talk with AYUNi D

公開日:2021年2月8日(月)

「SKYFISH GIRL -THE MOVIE-」YouTubeプレミア公開終了後

https://youtu.be/FlwmN44rXaE

*アーカイブなし



<リリース情報>



PEDRO

New Single「東京」

2021年2月10日発売



=収録曲=

1. 東京

2. 日常

https://lnk.to/PEDRO_TOKYOSG



PEDRO

LIVE Blu-ray / DVD「LIFE IS HARD TOUR FINAL」

2021年2月10日発売

https://lnk.to/LIFEISHARD



PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo/