ゴスペラーズが3月10日にリリースするニューアルバム「アカペラ2」の初回限定盤の収録内容が発表された。

「アカペラ2」は約18年ぶりとなる、アカペラ曲のみで構成されたオリジナルアルバム。初回限定盤のDISC 2は「アカペラクロニクル」と銘打ち、これまでに発表してきたアカペラ楽曲をメンバーの選曲で計12曲収録している。これまで楽曲の一部のみがCD化されていた「Street Corner Symphony」もフルサイズで初収録し、最新曲から過去へとさかのぼる構成となっている。

また初回限定盤付属DVDには「ゴスペラーズ27年目の真実」と題した特典映像を収録。メジャーデビューから27年を迎えるゴスペラーズの衝撃の“真実”に迫る映像が楽しめる。

ゴスペラーズ「アカペラ2」収録曲

DISC 1 CD

01. INFINITY

02. VOXers

03. Loving Out Loud

04. 雨あがり

05. I Want You

06. 誰かのシャツ

07. 離れていても ~Wherever you are~

08. ハーモニオン

09. OVER & OVER

10. マジックナンバー

11. 嘘と魔法

12. 風が聴こえる

13. インターバル

DISC 2 CD(初回限定盤のみ)

01. Love me! Love me!

02. Platinum Kiss

03. Street Corner Symphony

04. 新大阪

05. いろは

06. UPPER CUTS 9502(MEDLEY)

07. 星屑の街

08. Promise -a cappella-

09. ひとり

10. 参宮橋

11. 星空の5人 ~WE HAVE TO BE A STAR~

12. 深呼吸

DISC 3 DVD(初回限定盤のみ)

・ゴスペラーズ27年目の真実