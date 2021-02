堀田茜「イッテQ！」海外ロケの“セルフメイク”のこだわりは？「まつげは絶対きれいにカールさせたい！」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月24日(日)のゲストは、モデル、女優としてバラエティ番組でも活躍する堀田茜さん。ここでは、“メイクのこだわり”について伺いました。広海:マスク生活が続きますが、最近メイクで意識していることはありますか?堀田:マスクをしていると、気分も上がらなくなってしまうと思うのですが、そんな中でもメイクでテンションを上げるために、アイメイクにはこだわっています。すみれ:堀田さんのお目目、すごく大きくて純日本人に見えないほど! アイメイクのこだわりのポイントは?堀田:ちょっと優しい雰囲気に見えるように、アイラインを目尻だけ少し長くしています。あとは“マスカラ命”ですね。マスカラは、メイクをし始めた高校生ぐらいのときから大好き。マスカラ下地も絶対に必要です。ビューラーでナチュラルなカールになるように上げてから下地をつけて、マスカラをつける……という工程は絶対に踏みます。広海:まつげエクステとか、まつげパーマよりも、やっぱりマスカラが好き?堀田:マスカラが好きですね。やっぱり自然に見えるし。だからこそ、自分のまつげをすごく大事に育てています。広海:ナチュラルさで言うと、確かにマスカラ最強説ですよね。堀田:あとは、絶対にウォータープルーフを使うようにしています。広海:普段は、そんなに水かぶらないわよ?(堀田さんが出演している)あの番組(「世界の果てまでイッテQ!」日本テレビ系)みたいに(笑)。堀田:いつ、どこでかぶるか分からないじゃないですか(笑)?すみれ:いつ来るか分からないからね(笑)。広海:でも、ウォータープルーフが好きなんですね。堀田:私、笑い上戸なのでアイメイクが落ちてしまったり、マスカラが下まぶたに付いてしまうことがけっこう多くて。それが嫌なので、絶対にウォータープルーフを使っていますね。広海:グッと目をつぶって笑ったりするからだ!堀田:そうそう!広海:「イッテQ!」では結構、外国に行かれたり、へき地へ行かれたりしているので、セルフメイクをされていると伺っています。メイクのときに一番力を入れるパーツは、やっぱりまつげですか?堀田:そうですね。まつげは絶対にきれいにカールさせたい。あとは、マスク生活のなかでも、リップはするようにしています。広海:えーっ! 見えないじゃん?堀田:見えないけど、家に帰ってマスクを取った状態の自分と向き合ったときに、血色がないとやる気が出ない。広海:自分のためにも塗る感じですかね?堀田:そうですね。自分のために。誰にも見られないけど、やっぱりメイク自体がすごく好きなので、そういう工程を怠らないようにはしていますね。次回2月7日(日)の放送も、引き続き堀田茜さんをゲストにお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/