ヴィジュアル系バンドがコロナ禍で転職!? jealkbが生活雑貨店「寿或屋」を始めた理由とは？

(左から)hidekiさん、逹瑯、edieeさん

逹瑯:現在、ライヴ活動が休止中ということで、バンドの状況はどうなっているんでしょうか?hideki:僕らのバンドが休止となって、"俺たちに何ができるんだろう"って思って……やっぱり武道館でのライヴを目指しているんですよ。まだ夢を思い描いているので、"じゃあ、そのための資金を作ろうじゃないか"っていうことで、今は生活雑貨店をやっています!逹瑯:あのー……いろいろツッコミどころがあるんですけど(笑)、現在進行形でちゃんと芸人さんじゃないですか。それで、その仲間が集まって"バンドをやろう!"ってなったでしょ? そこから活動休止になって、そこで"俺たちは何をやろう"って……"いや、芸人やれよ!"みたいな(笑)。hideki:そうですね、芸人じゃんっていうね(笑)。逹瑯:"もともとやることあるじゃん"みたいな(笑)。そうじゃなくて、バンドとしてやることを探すっていうのは、ちゃんとミュージシャンをしてるんだな、jealkbっていうバンドをしっかり考えてるなって。hideki:そうね、バンドはバンドとしてやりたいんですよね。ediee:やりたいね。逹瑯:とはいえ、音楽ができなくなって"何をするんだ"っていう発想をしたときに、行きつくところがやっぱり普通のミュージシャンじゃないんだよ(笑)。雑貨店ってなんですか?hideki:このコロナ禍でステイホームが増えたじゃないですか。じゃあ家の食卓を彩るものを作らせてくれ、楽しいものを提供させてくれと。「家にいるんだろ? だったらそこは俺たちに任せてくれ。エンターテインメントをするよ」っていうことで、例えば"焼肉のタレを出す"ってなったら、焼肉のタレの曲を作るとか。逹瑯:何それ?一同:ハハハハ(爆笑)。hideki:そうしたら、音楽と融合してるんじゃないかっていうことで(笑)。ほかにも、オリジナルの塩を作って、牛タンの有名なお店とコラボをさせてもらったりして。そこでも、たまたま僕たちが「FIREBEEF」っていう牛タンの曲を持っていったら「その曲を使う」って。逹瑯:焼き鳥の曲もありましたよね(笑)?hideki:ありました(笑)。意外と自分たちがやってきたものが、そこで活かされるなんてね(笑)。ediee:後付けでね(笑)。逹瑯:でも、なんでそこ(雑貨屋)に行きついたんですか?hideki:みんなでZoomで打合せをしていて"どうする?"ってなったときに、うちのヴォーカルのhaderuが「生活雑貨屋だろ」みたいな。確かに、みんな最初は「え?」ってなったんですけど、話していくうちに「確かにいいですね」ってなっていったんですよ。それで、どんどん(アイデアが)膨らんでいって「本格的にやってみよう」ってなったときに、jealkbの名前を残して「寿或屋」って全部漢字にして、2億円を目指して(お金を)貯めて武道館で無料ライヴしようぜって。逹瑯:へぇー。やっぱりhaderuさんって、いろんなチャンネルがあって面白いっすよね。ediee:思考が面白いですよね。hideki:そうね。普通ヴィジュアル系バンドが生活雑貨店やんないもんな(笑)。逹瑯:絶対やんないっすよ。一同:ハハハハ(笑)。