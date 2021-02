LiSA「久しぶりにお客さんの前で」アコースティックライブ開催

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。有観客アコースティックライブ『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』の開催を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月5日(金)放送分)LiSA:生徒のみなさん、こんばんは! まずはお知らせがあります。2020年に開催を予定していた全国アコースティックツアー『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』ですが……新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1度延期となりまして、本来ならば今年の1月から振替公演を行う予定でしたが、振替公演も開催が難しいということになりました。そんななか、2月22日月曜日にZepp Haneda(TOKYO)にて、有観客ライブ『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』を開催することになりました。全国を回るツアーは残念ながら中止となったのですが、久しぶりにお客さんの前でワンマンライブをお届けできることになりました。みんながオンラインライブを選んだり有観客ライブを選んだりしながら……でも最初は少しずつ状況も緩和していく気がしていたんだけど、また足止めされてしまったりして。いろんな状況が変わっていくなかで、自分たちが選択していくのってすごく難しいなと思いながら……希望を持って、2月22日にどんな形になってもできる場所というのを1つ用意しておいたんです。結果的にお客さんの前でちゃんと歌が歌える状況をまた1つ作ってもらえたというのは、すごくありがたいなと思います。こちら絶賛準備中でございまして、今できる最大限のライブっていうのをここにきちんと残しておきたいなと思います。こちらのチケットが現在販売中(※)でございます。(※一般発売はなく、FC「リサラボっ。」にて2月7日まで申込受付)そしてこのアコースティックライブの配信も決定しました。リアルタイムの2月22日ではなく、3月14日に配信を予定しています(詳細は後日)。2月22日にみんなで作ったものをちゃーんと見れるようにして、みんなに配信としてお届けしたいと思っております(笑)。ホワイトデーまでにちゃんとねりねりしておくので、ホワイトデーを空けておいてください!当日、ライブ会場に来れない方にも見ていただけますし、ライブ会場に来たみんなにも「あ~! パッケージになるとこうなるのかー!」っていう、2度美味しい感じになっております。まさしくホワイトデー、感謝のお返しということでぜひ受け取ってください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/