豆柴の大群ハナエモンスター＆ナオ・オブ・ナオ「髪の色素が薄いアニメキャラ」で浮かぶのは誰？

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。ハナエモンスターとナオ・オブ・ナオが、番組の「マンガ・図書部掲示板」に書き込まれたアニメのキャラクターに関する質問を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」2月4日(木)放送分)ナオ:(SCHOOL OF LOCK! の掲示板の中で)ハナエが気になってる掲示板あります?ハナエ:あるんですよねぇ~。『マンガ・図書部掲示板』! シンプルに私の趣味なんですけども。ナオ:お~いいですね。ハナエ:よくアニメを見るので、アニメとか漫画について生徒のみんなが何を思ってるのか気になっちゃいました。じゃあ早速、生徒の書き込みを紹介します。(14歳女性)ナオ:色素が薄いキャラ……。ハナエ:じゃあ、金髪までアリだったら誰?ナオ:金髪までアリだったら……私は『銀魂』の沖田(総悟)くんです(笑)。ハナエ:ハハハハ(笑)。 腹黒すぎるだろ!ナオ:いやでも、ギャップがいいのよ!ハナエ:まあ確かにね(笑)。ナオ:いっつもさ、神楽ちゃんとワ~キャ~! ワ~キャ~! やってるじゃないですか?ハナエ:やってるね。ナオ:でも戦いになると、もうすごいんですよ。めっちゃかっこいいの!ハナエ:意外と優しかったりするよね。ナオ:そう!ハナエ:好きじゃん!(笑)。ナオ:超好きだった! アニメもずっと見てたから。ハナエ:でも……白がいいんでしょ? だったらアレじゃない? 『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』のめんま! 白いよ~。ナオ:めんまちゃんね。いや~、アレはいい作品ですよ。ハナエ:服まで白い! だって色素が薄いっていうか……〇〇だからね!ナオ:ネタバレ!(笑)。ハナエ:あぶね!(笑)。ナオ:(投稿者は)誰が好きなんだろ? オススメの白い色素が薄いキャラが気になった!ハナエ:そのなかでも、誰が一番色素薄いんだろ?ナオ:教えてほしいね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/