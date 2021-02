堀田茜「すごくネガティブだったけど…」“整え美活”を通じて感じた“心と身体のバランス”の重要性とは？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月24日(日)のゲストは、モデル、女優としてバラエティ番組でも活躍する堀田茜さん。心と体のバランスを保つために意識しているという“整え美活”について伺いました。広海:“整え美活”という考え方を大切にされていると伺いました。これは、どのような考え方ですか?堀田:心と身体は、すごくつながっていると思っていて。順調にいっていないと、それが身体にも出ちゃうし、美容もうまくいかなかったり、それが日々のコンディションにつながって、すごく悪循環なサイクルになってしまうと思うんです。だから、心を元気にして気持ちを整えてから、身体とのバランスを取って、うまいサイクルにしていこう! という考え方なんです。すみれ&広海:素晴らしい!堀田:もともと、すごくネガティブだったんです。うまくいかないサイクルを経験したからこそ、気持ちが整うことの大事さを知った、というのはあるかもしれないですね。広海:ダメダメモードに入ったときに、もがきまくった?堀田:そうですね。私は心がうまくいってないと、睡眠にもすごく影響が出てしまうんです。眠れなくなることがある。だから、そもそも睡眠の質を見直したり、身体を温めてよく眠れるような状態にしたり、いろんなチャレンジはしています。広海:“整え美活”として、心がけている入浴法とかはありますか?堀田:半身浴は毎日しています。好きなバスオイルを入れたり、仕事で疲れたときとか、肩が重く感じるときは、お風呂に塩を入れて浸かるようにしています。あと、“頭を塩で清める”じゃないですけど、シャンプーする前に、塩を少し手に取って頭にもみ込むと、スッキリした気がする。あとは湯舟で映画を観たり、音楽を聴いたり、本を読んだりして、バスタイムを充実させています。広海:へー! すみれさんもよくやってるよね?すみれ:お風呂大好き! 心も身体もリラックスできるし。ちょっと不安な気持ちがあるときは、お風呂に浸かって、ちょっと瞑想をするとすごくいい。広海:整え美活に、お風呂はマストですね!堀田:たとえば、その日にあった嫌なことなどを身体の汚れと一緒に排水溝に流すイメージをするんです。イメージすることって、大事じゃないですか?すみれ:小さい頃の、“痛い痛いの、飛んでいけ~”みたいな感じですよね?堀田:そうそう!広海:気持ち的に(も変わるしね)。次回2月7日(日)の放送も、引き続き堀田茜さんをゲストにお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/