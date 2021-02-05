星名美津紀、眼鏡×水着の“甘々バレンタイン全開”グラビアオフショットを公開「最強です」

グラビアアイドルの星名美津紀が3日（水）、Twitterを更新。同日発売の『アサ芸 Secret！』（徳間書店）のグラビアオフショットを公開した。
【写真】星名美津紀の眼鏡×水着の甘々オフショット
2012年からグラビアアイドルとして活動している星名美津紀。近年ではグラビアだけでなくドラマや映画にも出演するなど多方面で活躍している。
星名は3日（水）、Twitterを更新。「アサ芸シークレットさん【バレンタインメガネっ娘】企画に撮り下ろしグラビアが掲載されてます！皆様是非！見てください 甘々バレンタイン全開です」と眼鏡×水着のオフショットを公開した。
投稿には「メガネ姿も可愛い」「最強です」「可愛すぎ」「とても美しい」などの声が寄せられている。
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▽星名美津紀
Twitter：@hoshina_mizuki
Instagram：hoshina_mizuki
グラビアアイドルの星名美津紀が3日（水）、Twitterを更新。同日発売の『アサ芸 Secret！』（徳間書店）のグラビアオフショットを公開した。