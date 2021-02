布・プラOK！ 『すみっコぐらし もちものスタンプ』が新登場♪

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会は、自社オンラインショップにて『すみっコぐらし もちものスタンプ』の予約受付を開始した。



『すみっコぐらし もちものスタンプ』は、さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが自分のもちものを教えてくれるスタンプ。

布やプラスチックなどあらゆる素材にスタンプOK。耐水性インクを使っているため、洗濯や洗い物にも落ちにくいのが特徴だ。



イラストは全部で20種類。文字のタイプは3種類のフォントから選ぶことができ、ボディカラーは全5色(インクは黒)となっている。

可愛い専用パッケージに入れてお届け予定で、10cc入り補充インク1本つき、1回の補充で500回程度のスタンプが押せる。



