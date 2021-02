堀田茜「不安もあったし、寂しさもあったけど…」「CanCam」卒業後の思い、今後の目標を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月24日(日)のゲストは、モデル、女優としてバラエティ番組でも活躍する堀田茜さん。コロナ禍で始めたストレッチや、専属モデルをつとめたファッション雑誌「CanCam」卒業後の思いを伺いました。広海:去年は環境が大きく変化した年でした。まだまだ注意が必要な日々が続いていますが、最近はどんなふうに過ごされています?堀田:心に余裕が出たかもしれないです。もちろん、コロナ禍でお仕事がうまくいかない方も多いと思いますし、自分もそう思って焦った時期もありました。でも逆に、“まあ焦ってもしょうがないか”“何とかなるさ”みたいな精神が強くなって、最近は心に余裕を持てる日々が続いています。広海:このタイミングで始めたことはありますか?堀田:今までストレッチとかトレーニングとか、続いたことがなかったんですけど、コロナ禍で、おうちで過ごす時間が多くなってから、ストレッチがすごく長く続くようになりました。起床後と就寝前の10分、ヨガマットの上で身体をほぐすだけです。大げさじゃなくて、人生が変わった気がする(笑)。広海:ストレッチで? すみれさんは長年やっていますよね?すみれ:ストレッチもやっていますが、メインは筋トレなどのトレーニングです。でも、あなたもでしょう?広海:いや、私も筋トレは好きなんですよ! 変化が分かるから。でもストレッチって、そんなに変化が分からないので、続けるモチベーションにならなくて、いつも挫折するんです。三日坊主。どうやったら続きますか?堀田:5分でもいいので、まずは続けることですね。ストレッチも変化が分かると続けられるようになります。あと、毎日続けると身体がぽかぽかしてくる。冷え性だと、身体がこわばったりするんですけど、毎日5分でも10分でも続けると、“撮影中も身体がこわばらなくなったな”とか“頭が起きてきたな”とか、そういう変化が分かってくると、ストレッチをしないと気持ち悪くなっちゃう。広海:えっ!? そんなに変わるの?堀田:変わります。ぜひ!広海:どこをメインでやったらいいですか?堀田:全身ですが、身体のなかでは、とくに下半身の面積が広くて大きい筋肉があるので、太ももや骨盤の辺りをほぐすと、女性は特にいいと思います。広海:それで変わるんですね?堀田:変わりました。自分のなかでの結構大きな変化でした。あとは、去年の後半に、6年半(専属モデルを)つとめていた雑誌「CanCam」を卒業したのですが、それは仕事の面での大きな変化でした。広海:卒業をして、新しいチャレンジをするのは、すごく素晴らしいですよね。堀田:「CanCam」は、大学生のときから出させてもらって、自分が初めてモデルを始めた場所でもあったので、それがなくなる不安もあったし、もちろん寂しさはあったけど、もう大学生のままではいられなかった。自分の心の変化とか、“もっといろんなファッションをしてみたいな”っていう気持ちも強くなってきたので。卒業という形にはなりましたが、今でもやっぱり「CanCam」は大好きだし、“もっと羽ばたけるようになりたいな”っていう前向きな気持ちですね。次回2月7日(日)の放送も、引き続き堀田茜さんをゲストにお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/