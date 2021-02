エレファントカシマシ、31年目となる日比谷野音ライブ映像作品ジャケ写発表

エレファントカシマシが、2021年3月17日に発する映像作品『エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 2020』のジャケット写真を発表した。



今回新たに公開されたジャケット写真は、デラックス盤と通常盤の二種類。メンバーが最も信頼している友人の岡田貴之氏が撮影したメンバー4人の熱量溢れる瞬間を切りとり、洗練されたデザインと融合させたパッケージになっている。



31年連続開催となった、エレファントカシマシの日比谷野外大音楽堂での2020年のライブを完全収録した今作は、長年エレカシの映像を手がけている丹修一監督が映像編集を手掛けた。完全受注限定生産となるデラックス盤は、100ページの写真集ブックレットと、当日のドキュメンタリーを収録したBONUS DISCがついたBOX入りスペシャルパッケージ仕様となっている。





<発売情報>







エレファントカシマシ

Live Blu-ray & DVD『エレファントカシマシ 日比谷野外大音楽堂 2020』



発売日:2021年3月17日(水)

【デラックス盤】A!SMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定 完全受注生産

Blu-ray(2Blu-ray)8800円(税抜)

DVD(3DVD)7800円(税抜)

・ライブ写真集(オールカラー100P)

・日比谷野外大音楽堂2020.10.04 (当日のドキュメンタリー映像)

・デジパック仕様

・スペシャルBOXケース

※こちらの商品は2021年2月8日(月)正午までの予約限定商品です。



・通常盤

Blu-ray(1Blu-ray)7000円(税抜)

DVD(3DVD)6000円(税抜)

=収録曲=※ライブ映像の収録内容はデラックス盤・通常盤共通となります。



・第一部

1. 「序曲」夢のちまた

2. DEAD OR ALIVE

3. Easy Go

4. 地元のダンナ

5. デーデ

6. 星の砂

7. 何も無き一夜

8. 無事なる男

9. 珍奇男

10. 晩秋の一夜

11. 月の夜

12. 武蔵野

13. パワー・イン・ザ・ワールド

14. 悲しみの果て

15. RAINBOW

16. ガストロンジャー

17. ズレてる方がいい

18. 俺たちの明日



・第二部

19. ハナウタ〜遠い昔からの物語〜

20. 今宵の月のように

21. 友達がいるのさ

22. かけだす男

23. so many people

24. 男は行く

25. ファイティングマン

26. 星の降るような夜に

27. 風に吹かれて



・アンコール

28. 待つ男