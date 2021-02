吾峠呼世晴原作によるアニメ「鬼滅の刃」とアクセサリーブランドQ-pot.のコラボアイテムが、オンラインショップ・ANIPLEX+にて販売。ufotable描き下ろしイラストが公開された。

「鬼滅の刃×Q-pot.」では、竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、煉獄杏寿郎、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲの新規描き下ろしイラストを使用した缶バッジ、アクリルマスコット、クリアファイルといったアイテムをラインナップ。さらに作品世界をアートのように美しい和菓子で表現したアクセサリー・チャームなどが用意された。

第1弾ラインナップのアイテムは、2月14日から3月14日までANIPLEX+にて予約を受け付け、7月末頃から順次発送される。さらに第2弾ラインナップの受注は3月27日からスタート。なお東京・ANIPLEX+アンテナショップ、Q-pot.表参道本店では、2月6日よりコラボアイテムのサンプル展示を実施する。

(c) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable Q-pot. (c) Gramme Co.