吾峠呼世晴原作によるアニメ「鬼滅の刃」の2周年を記念した特別番組「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」が、2月14日20時よりABEMAアニメ2チャンネルで配信される。
これは2月13日と14日に千葉・幕張メッセで開催予定だった「鬼滅祭-アニメ弐周年記念祭-」が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府や各行政機関の発表を受けて配信されることになったもの。番組内では竈門炭治郎役の花江夏樹、竈門禰豆子役の鬼頭明里、我妻善逸役の下野紘、嘴平伊之助役の松岡禎丞、煉獄杏寿郎役の日野聡が2周年をお祝いするとともに、アニメに関する最新情報なども発表される。
同日10時からは、ufotable制作による新作アニメ「キメツ学園 バレンタイン編」全4話も公開。「キメツ学園 バレンタイン編」の第1話から第3話まではYouTubeのアニプレックス公式チャンネルで、第4話は「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」内で配信される。番組終了後は、「キメツ学園 バレンタイン編」「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」全4話ともにYouTubeのアニプレックス公式チャンネルでも視聴可能だ。
「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」
配信日時：2021年2月14日（日）20:00～
配信プラットフォーム：ABEMAアニメ2チャンネル
出演：花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡
新作アニメ「キメツ学園 バレンタイン編」
第1話
配信日時：2021年2月14日（日）10:00～
配信プラットフォーム：YouTube アニプレックスチャンネル
第2話
配信日時：2021年2月14日（日）13:00～
配信プラットフォーム：YouTube アニプレックスチャンネル
第3話
配信日時：2021年2月14日（日）16:00～
配信プラットフォーム：YouTube アニプレックスチャンネル
※第4話は「鬼滅祭オンライン -アニメ弐周年記念祭-」内で配信。