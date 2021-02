謎のSSW・マハラージャン、ハマ・オカモトら参加の新作EPでメジャーデビュー

東京都出身のシンガーソングライター・マハラージャンが、2021年3月24日に3rd EP『セーラ☆ムン太郎』を配信リリースする。



2019年11月にデジタルリリースしたEP『いいことがしたい』でデビューし、洗練されたサウンド、社会人の共感を生むシニカルな言葉選びで独特なスタイルを持つマハラージャン。最新作『セーラ☆ムン太郎』より、メジャーデビュー。作詞・作曲・編曲・演奏まですべて自身で手掛けた過去作と異なり、OKAMOTOSからハマ・オカモト、Ovallからmabanua & Shingo Suzuki、さらに石若駿、皆川真人など多くのミュージシャンが参加。ミックスは前作・前々作に引き続き髙山徹が担当している。



<リリース情報>







マハラージャン

3rd EP『セーラ☆ムン太郎』



発売日:2021年3月24日(水)

=収録曲=

1. セーラ☆ムン太郎

2. 示談

3. 適材適所

4. 空ノムコウ

5. 僕のムンクが叫ばない



Produced byマハラージャン

Recorded by 小野寺伯文(M 1, 2, 3 ) 、藤城真人(M 4 )

Mixed by 髙山徹

Mastered by 山崎翼



Official HP:https://maharajan.love/