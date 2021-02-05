武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』前編」のダイジェスト映像が公開された。

映像は三石琴乃演じるスーパーセーラームーン／月野うさぎによるナビゲートで、前編の内容をおさらい。2月11日から公開となる後編から映画を観ても内容がわかるような映像に仕上げられた。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」はアニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」の第4期「デッド・ムーン編」を描く作品。前後編構成で、前編は1月8日に封切られた。

「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」

前編：2021年1月8日（金）公開

後編：2021年2月11日（木・祝）公開

スタッフ

原作・総監修：武内直子

監督：今千秋

脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

音楽：高梨康治

アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン

配給：東映

キャスト

三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、野島健児、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、広橋涼、村田太志、中川翔子、松岡禎丞、渡辺直美、菜々緒

(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーン Eternal」製作委員会