「ほぐピラ」が話題のパーソナルトレーナー・星野由香、ボディメイクを続ける秘訣は「いい加減は、良い加減」

人気ヘアメイクアップアーティストの河北裕介がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ヘアメイク河北裕介のBe yourself」。公私ともに交流のある女優やモデルなどを河北自らがブッキングし、誌面や画面には表れない彼女たちの知られざる魅力に迫ります。1月22日(金)と1月29日(金)放送では、パーソナルトレーナーの星野由香さんをゲストに迎えてお届けしました。「ほぐす」+「ピラティス」を融合させたエクササイズ「ほぐピラ」を提唱し、話題となっている星野さん。河北も、昨年末から彼女のトレーニングを受け始めたそうで「体の変化にビックリしています!」と実感を語ります。トレーナーとしてこれまで多くの方々を指導してきた星野さんが、この道を志すようになったのは、高校生のとき。親友と道を歩いていたふとした瞬間に、突如、“いろいろな人を元気にしなきゃ!”という使命感に駆られたそうで、それ以来“元気”について考えるようになったと言います。もともと運動好きで、水泳やバスケットボールをやっていたものの、「頑張っているんだけどうまくいかないタイプ」だったという星野さん。そのようななかで、うまくできない部員やクラスメイトにアドバイスをしたところ、「それまでできなかったことが『あぁできた!』って言われたときによろこびを感じて、(教えることって)“すごく面白い”って思った」と振り返ります。その後、東海大学体育学部へと進学し、指導者としてのスタートは、地域のスポーツセンターで教えた水泳でした。水泳は老若男女楽しむことができて、「水中は自分が押した分だけしか(水圧が)返ってこないので、すごく安全で、関節への負担が少なく、思い切り(全身を)動かせるんです。リハビリにもいいし、全身運動にもなるし、水中で呼吸を制限することで心肺機能の向上にもつながる」とおすすめします。そして、「いかに10代でキャパシティを強化できたかどうかで、大人になってからの生活が変わる。子どもの身長を伸ばしたいのであれば、骨振動、ジャンプがすごく大切」とも。また、トレーニング方法についても「いつも思っていてほしいのは、私たちは進化していくということ。必ずしも昔のやり方がいいわけではなく、いまの時代に合わせつつ、体を強化してあげられるような考え方がいいと思います」とアドバイス。例えば、ゲームはダメと否定するのではなく「最近では体を動かすゲームも出ていて、(体を動かす)きっかけの1つなので、そういう形でもいいと思う。時代に合わせて、その子の能力を引き出すためのきっかけづくりをすることが、親世代としてすごく大切」と補足します。あらためて、「(成長期の)子どもにすごく重要になってくるのが骨振動なので、ジャンプをさせたり、関節の全体を動かしてあげたり、(その子の“好き”を見つけるためにも)いろいろなことにチャレンジさせてあげられるといいかなと思います」と話していました。2週目は、星野さんのプライベートな一面に迫ります。番組恒例企画として、現在の自身の脳内を尋ねてみると、「仕事のこと50%、子どもたちや家族のこと30%、サプリや栄養のこと5%、スキンケアのこと5%、ウエア探し4%、音楽 2%、マイホームへの夢2%、整理整頓のアイテム探し2%」。仕事と子育ての両立で忙しい日々を送りつつも、休みの日には「自分の体のメンテナンスをしたり、子どもたちと一緒にいることが私にとってのエネルギーチャージなので、子どもたちとスキンシップしたり。今は“ステイホーム”中なので、家のなかでできることを一緒に探していますね」と打ち明けます。3歳と1歳の男の子がいて、「いつもワチャワチャで(苦笑)。なかなか時間がないので、子どもたちと遊びがてら戦いごっこをしながら『ほぐピラ』をしています(笑)」と笑顔をのぞかせるひと幕も。そんな星野さんにとって、心を落ち着かせるためにやっている習慣は「瞑想」だと言います。「瞑想って難しく思っている方が非常に多いんですけど、“無”になる必要はない」とキッパリ。なぜなら「人なので、雑念や思考は生まれて当然。だから、思考が“浮かんできたな”と思ったら終わって、また呼吸に集中する。ただそれだけを繰り返す。目を閉じて、自分の呼吸に集中できていれば、瞑想できていると思っていい」と言います。自分の呼吸に意識を向けるだけでも意外と心がクリアになるそうで、セルフメンテナンスには「自分を整えることが大事」と声を大にします。また、星野さんが掲げるボディメイクにおけるこだわりは、“Less is More”の精神。「プロのトレーナーとして、(施術)相手に“ここまでいける”、“ここまでやらせたい”という気持ちが出るのはエゴでしかない。その人の状態を見て、自分自身がやりすぎないこと(Less is More)。ちょっと物足りないかな、くらいでやめておくことが、その後、いかに(トレーナーに頼りきりでなく)その人自身でボディを変えることにつながるか、というケースをたくさん見てきたから」と理由を述べます。そして、「いい加減は、良い加減」とあらためて強調。トレーニングのやり過ぎはその後に反動がくるそうで、そこで続かなくなる人がいるため「自分の体の身にしてもらうためにも“Less is More”してあげる。自分にとって良い加減をちゃんと自分で感じて見つけてほしい」とアドバイス。さらには、「続かないことは、不自然。ボディメイクは一生付き合っていくものなので、そのボディを慈しんで労わってほしい」と話していました。次回2月5日(金)の放送も、引き続き星野さんを迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:ヘアメイク河北裕介のBe yourself放送日時:毎週金曜 19:30~19:55パーソナリティ:河北裕介番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/39187