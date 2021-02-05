2021年1月一番予約されたフィギュアは!?　あみあみ月間ランキング

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大網は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2021年1月フィギュア予約ランキングを発表した。



このランキングは、2021年1月1日から1月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、大網独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成されている。



第1位：NieR：Automata 2B (ヨルハ 二号 B型) DX版 完成品フィギュア

スクウェア・エニックス／『ニーア オートマタ』

第2位：To LOVEる -とらぶる- ダークネス ララ・サタリン・デビルーク -水着 Ver.- 1/6スケール完成品フィギュア

リューノス／『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』

第3位：聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(最終青銅聖衣) 『聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編』

BANDAI SPIRITS／『聖闘士星矢』シリーズ

第4位：ニーア オートマタ PLAY ARTS改 〈ヨルハ A型 二号 DX版〉

スクウェア・エニックス／『ニーア オートマタ』

第5位：S.H.MonsterArts GODZILLA from Movie 『GODZILLA VS. KONG』(2021)(仮称)

BANDAI SPIRITS／『ゴジラVSコング』

第6位：ねんどろいど 呪術廻戦 釘崎野薔薇

グッドスマイルカンパニー／『呪術廻戦』

第7位：呪術廻戦 虎杖悠仁 1/8スケール 完成品フィギュア

メガハウス／『呪術廻戦』

第8位：NieR：Automata 9S (ヨルハ 九号 S型) DX版 完成品フィギュア

スクウェア・エニックス／『ニーア オートマタ』

第9位：アズールレーン ル・トリオンファン 1/7スケール完成品フィギュア

アルター／『アズールレーン』

第10位：るかっぷ 鬼滅の刃 竈門炭治郎 完成品フィギュア

メガハウス／『鬼滅の刃』



10位までには『ニーア オートマタ』から3アイテム、『呪術廻戦』から2アイテムがランクインする形となった。



あみあみでは各商品の予約を受け付けているが、すでに予約終了のものがランキングに含まれている場合もある。予めご了承を。



＞＞＞『あみあみ』1月フィギュア予約ランキングの関連画像を全部見る



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