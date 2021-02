2021年1月一番予約されたフィギュアは!?　あみあみ月間ランキング

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved. (C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会 (C) 2021 Legendary. All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary (C)車田正美/集英社・東映アニメーション (C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会 (C)あfろ・芳文社/野外活動サークル



大網は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2021年1月フィギュア予約ランキングを発表した。



このランキングは、2021年1月1日から1月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、大網独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されている。



第1位:NieR:Automata 2B (ヨルハ 二号 B型) DX版 完成品フィギュア

スクウェア・エニックス/『ニーア オートマタ』

第2位:To LOVEる -とらぶる- ダークネス ララ・サタリン・デビルーク -水着 Ver.- 1/6スケール完成品フィギュア

リューノス/『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』

第3位:聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(最終青銅聖衣) 『聖闘士星矢 冥王ハーデス十二宮編』

BANDAI SPIRITS/『聖闘士星矢』シリーズ

第4位:ニーア オートマタ PLAY ARTS改 〈ヨルハ A型 二号 DX版〉

スクウェア・エニックス/『ニーア オートマタ』

第5位:S.H.MonsterArts GODZILLA from Movie 『GODZILLA VS. KONG』(2021)(仮称)

BANDAI SPIRITS/『ゴジラVSコング』

第6位:ねんどろいど 呪術廻戦 釘崎野薔薇

グッドスマイルカンパニー/『呪術廻戦』

第7位:呪術廻戦 虎杖悠仁 1/8スケール 完成品フィギュア

メガハウス/『呪術廻戦』

第8位:NieR:Automata 9S (ヨルハ 九号 S型) DX版 完成品フィギュア

スクウェア・エニックス/『ニーア オートマタ』

第9位:アズールレーン ル・トリオンファン 1/7スケール完成品フィギュア

アルター/『アズールレーン』

第10位:るかっぷ 鬼滅の刃 竈門炭治郎 完成品フィギュア

メガハウス/『鬼滅の刃』



10位までには『ニーア オートマタ』から3アイテム、『呪術廻戦』から2アイテムがランクインする形となった。



あみあみでは各商品の予約を受け付けているが、すでに予約終了のものがランキングに含まれている場合もある。予めご了承を。



>>>『あみあみ』1月フィギュア予約ランキングの関連画像を全部見る



(C) Oh-ami Inc.

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション

(C) 2021 Legendary. All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C) 2021 Pokémon. (C) 1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C) neco

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)あfろ・芳文社/野外活動サークル

(C) 2015 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「劇場版デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2017 Hypergryph Co., Ltd / 2018 Yostar Inc, All Rights Reserved.

(C) 藤本タツキ/集英社

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (R)KODANSHA