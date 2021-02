日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』(毎週金曜21:00~)では、『スター・ウォーズ』シリーズの完結編『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』を26日に本編ノーカットでテレビ初放送する。

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』 (C)2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.