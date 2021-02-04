ナノドロンジャパンは2月4日、独Health Air Technologyのオーダーメイド空気清浄機「NANODRON」を、2月12日から正式販売すると発表した。全国の主要家電量販店で取り扱い、価格はオープン。店頭予想価格はtandardカラーが税別800,000円前後 、Special Editionカラーが税別900,000円前後。
「NANODRON」は高さ165cm、重さ16kgの大型空気清浄機。最大70畳・天井高3～5mの空間に対応するハイパワー設計で、ホコリやPM2.5、ウイルス、細菌、バクテリア、カビなど0.001μｍまでの微粒子を吸い込み、除去するという。ファンは4段階で調節可能。同製品はソフマップやコジマ、ビックカメラといった一部店舗で2020年11月28日から先行販売していたが、今回全国の量販店などで正式販売する。
Standardカラーは、コルツブラウン、レザーブラック、ゴールドハバナ、レザーホワイト、カーボンブラック、カーボンホワイト、ピュアレッド、ウォールナットミドル、マホガニーダーク、 サビアベージュの10色。Special Editionカラーは、シャンパンフォグ、サンドストームゴールドの2色。