お家でライブ＆最新情報！〈#エアマクロスＦ ライブ〉無料配信!!

完全新作『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』もいよいよ今年2021年公開と、期待が膨らむ『マクロス』シリーズ。

『マクロスF(フロンティア)』の10年ぶりの単独ライブ「マクロスF ギャラクシーライブ 2021〜まだまだふたりはこれから!私たちの歌を聴け!!〜」は残念ながら延期となったが、まさに ”まだまだふたりはこれから!” のタイトル通り、ライブ開催予定だった2月6日(土)19時より、YouTube〈マクロスch(チャンネル)〉にて〈#エアマクロスF ライブ 2021 〜まだまだふたりはこれから!私たちの歌を聴け!!〜〉が無料ライブ配信されることになった。



今回のライブ配信は、2010年12月に日本武道館と神戸ポートアイランドホールで行われたクリスマスライブ〈マクロスF 超時空スーパーライブ Merry Christmas without You〉の映像商品『cosmic nyaan(コズミック娘)』の再編集版を出演者とリアルタイムで一緒に観て楽しむエアライブ・パートと、『マクロスF』最新情報をみんなで知ろうというトーク・パートの2部構成。

出演はもちろん、シェリル・ノーム starring Maynとランカ・リー=中島 愛の2人だ。



無料配信で一夜限りのライブ&最新情報公開、こんなサービス、めったにない!!

〈#エアマクロスF ライブ 2021 〜まだまだふたりはこれから!私たちの歌を聴け!!〜〉は、2021年2月6日(土)にYouTube〈マクロスch〉にて無料配信、開場18:00、開演19:00。



また、マクロスシリーズの最新作『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』は2021年公開予定。

YouTube〈マクロスch〉にて特報映像が公開中だ。



>>>『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』ティザービジュアルと特報の場面カット



(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

(C)2021 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT

(C)2021 BIG WEST Inc. All rights reserved.