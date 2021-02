押井守が『ぶらどらぶ』に込めた「自分が面白いこと、やりたいこと」

『ぶらどらぶ』押井守総監督インタビューの後編は、いよいよ押井トークが全開モードに。本編にちりばめられたギャグへのこだわりからメイキングマル秘エピソード、吸血鬼ジャンルへの偏愛、好き放題やり過ぎた故のまさかの不安(?)まで余さず語り尽くします!



――貢とマイの主人公コンビに、なぜそこまで苦労されたんですか。



押井 (『うる星やつら』の)あたるとラムと違って、こっちは女の子同士なんだよね。男女のカップルならともかく「これは苦労するぞ」と気づいていたけど、とにかく貢を男にしたくなかったし、じゃないとやれる気がしなかった。だから「ガール・ミーツ・ガール」なんてのは、実は全部後付けですよ(笑)。



――何か貢を男性にできない理由があったんですか。



押井 渡部マキなんかはまさに映画青年だった自分そのものだし、言ってしまえば(『うる星やつら』の)メガネだよね。その部分以外のダメな自分、フェティッシュな部分をそのまま男の姿に乗せるのが耐えられなかった。だから貢に「男だったらたまらないわね」とか「私は女子だー!」と言わせることでギリギリ成立させられた、という気分がある。あとは演じた佐倉(綾音)に助けられたね。彼女は若いのに大したもんだと思った。



――では、マイは?



押井 ああ、あれは(『うる星やつら』の)ラムと一緒だから棚に上げとけばいいやって(一同笑)。一見かわいいけれど人間じゃないし、何だかんだで貢の家にお世話になって、衣食住の世話を見てもらっている。したたかな奴ですよ。



彼女が語る話が全部嘘かもしれない、っていうところもラムと一緒。『うる星』やってる時、ずっと考えていたからね。「ラムって本当は諸星家に押しかけた詐欺師じゃないのか?」って。それが後で『御先祖様~』に発展したんだけれどね。



逆に言えば、それ以外はこの作品で何の苦労もしていない。スタッフに「こんなことやっていいんですか?」「こんなことやっても売れると思えないんですけれど」と言われることは結構あったけど。



――ストレートな物言いが(笑)。



押井 まず映画ネタなんて興味の範疇外でしょう。『アメリカの夜』や『ひまわり』、『吸血鬼ゴケミドロ』なんて誰が知ってるんだよっていう話でね、まあ、あなたたちは知ってるんだろうけど(笑)。実際スタッフはこの仕事で初めて観た人が多かったから。



▲貢とマイが松竹のSFホラー映画『吸血鬼ゴケミドロ』を観る場面ほか、本作は数多くの映画ネタが投入されている。



でも、自分から出るナチュラルなものがアレだから。そもそも笑いに関しても、吉本(新喜劇)みたいなギャグが好きなんです。あと、こっちにあるのは「ちゅどーん!」だけ。「『うる星やつら』から何も変わってないじゃん、笑いが古い」と言われても、「はい、そのとおりですよ」と。そのつもりでこっちは始めているからね。それしかできないなら、中途半端にやるんじゃなくて全面的にやるんだよ。自分が面白いと思うものを作るしかない。



――ええ、わかります。



押井 本当に思うんだけど「笑わせる」って難しい。前からBBCのドラマにハマってて、『オックスフォードミステリー ルイス警部』、あと『ニュー・トリックス~退職デカの事件簿~』とかね。イギリスのドラマは蘊蓄が多くて、おじさんが面白くて、おばさんがカッコいい、と三拍子そろっててメチャメチャ面白いんだけど、周りにそういう人がいないんだよね。



まあ最近のアニメは深刻な話も多いしね。『鬼滅の刃』もそうなんだろうけどさ、観てないからわかんないけど(一同笑)、笑える話ではないわけでしょう? 笑える話だけでは300億は稼げないわけだよ。さしもの宮(崎駿)さんも『千と千尋(の神隠し)』みたいに重い要素を入れてくるわけじゃない。世間はそれを求めているんだと思うよ。昔から笑わせるより泣かせる方に価値があると思われ続けているんだから。でも、僕はそういうの大っ嫌いだからね。だからやりたいようにやった。



そういう意味では、コロナ禍とかそういうのはさておいて、仕事のストレスはなかったな。脚本もコンテもあっと言う間に書いたし、現場にも基本好きなようにやらせた。特撮をやりたいっていうから「いいよ」と返事したし。その辺り、現場を仕切っていた西村(純二)君は大変だったのかもしれないけど。



――美術も、写真をコピーして使用した、かつての『迷宮物件』みたいなテイストもあったりしますよね。





▲実景を持ち込んだ美術スタイルは本作に独特のムードを持ち込んでいる。



押井 学校にロケハンして撮影したものを加工して使っちゃおうっていうね。今回はさらに一歩進んで、実写の美術さんに頼んで実際に保健室の作り込みをやってみたりした。



――それは贅沢ですね。贅沢といえば、空撮カットがあったのもビックリしました。



押井 空撮は最初から入れるつもりでいたんだ。とりあえず数を撮っておけば場面カットに使えるからと思って。それは『CSI』から学んだ手法。まず初期投資をして、それをとことん使い回す。そして、よく出てくるセットには金をかける。シリーズ物の方法論を取り込んでいます。



作画だとてっつん(西尾鉄也)、水野(歌)ちゃんの絵を入れてみたりしてね。あとアニメーターもいろいろ遊んでくれたみたいだし、こちらからも「好きなように描いて。マズかったら上から(『自主規制』の文字を)貼るし、音声だったら『ピー』入れるから」って伝えた。元々地上波でやるつもりもなかったし。



――そうなんですか?



押井 今、自分が地上波でアニメをやる意味なんてないよ。もっと(内容が)専門化していっていいと思っている。ジブリアニメならともかく、今までも僕の作る映画を何百館の規模で公開するなんてどうかしていると思っていたし。



――そこまで言いますか(笑)。



押井 だから海外含めて何らかの形で回収できればいいと思ってはいるけど……これが海外で受けるのかが最大の疑問(一同笑)。「そうはイカの金メッキ」ってセリフ、どう翻訳するんだろうね。今回OP・EDは国内用・海外用と2パターン作ったんだけど、あれはノータッチ。僕、元々OP・EDの演出ってしたことないんですよ、向かないから。でも、今回の国内OPは気に入った。乾いたタッチなんだけど妙な色気がある絵で、アニメにしかできないことをやっている。あれは良いよ。



――吸血鬼は海外でも人気ですから、意外に受けるんじゃないですか。ところで、押井さんにとって吸血鬼という存在の魅力とは?



押井 吸血鬼は昔から好きで、ハマープロのホラーからポランスキーの『吸血鬼』まで、目についたものは何でも観ているけど、本当に気に入ったものは実はまだ一つもない。



――えっ、一つも?



押井 スウェーデン映画の『ぼくのエリ 200歳の少女』は上手くできてるなと思ったけど、あれは子どもの話、ファンタジーの世界でね、もうちょっとリアルな世界のものがいい。あとキャスリン・ビグロー監督の『ニア・ダーク/月夜の出来事』は完全に難民として扱っていて、ヴァンパイアという存在を初めて等身大に感じられたかな。



実は企画で関わった『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の小説を書いているんだけど(「獣たちの夜」)、これをずっと実写化したいと考えていた。ただし日本が舞台じゃ無理、ポーランドで撮りたいと考えていて、結局それは叶わなかった。あとで実写化された (『ラスト・ブラッド』)のを観て「俺に撮らせれば!」って思ったよ(苦笑)。日本を舞台に吸血鬼を描くならアニメ、なおかつドタバタしかないんだよ。だから今回一つの夢は叶えたけど、まだ実写は諦めていないからね?(笑)



――なぜ押井さんはここまで吸血鬼に魅了されるんですか。



押井 改めて考えて思ったのは、要するに人間ならざる者、異文化ということ。人間そっくりなんだけど生態系と価値観が違う者を描くっていうことは、要するに人間の物語になるんです。価値観の相違を巡って血を流す、というのはあらゆるドラマに通底するものだからね。僕好みの非日常な舞台で、しかもとんがったキャラでそれを実現するとしたら、吸血鬼かサイボーグのどちらかですよ。これぞ身体性の両極ですから。で、サイボーグはもうさんざんやったから。



――ええ、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』と『イノセンス』でたっぷりと。



押井 そこにアニメシリーズの誘いがあったらそれをハメこんで、今できることを全部つぎ込んだっていうね……正直言うとね、僕も「これ、本当に売れるのかな?」って思ってるんだけど(一同爆笑)。



▲サラマンダーと空自の空中戦が展開!……って、何で!?



――ワハハハハ、ちょっと待ってください! どういうことですか!



押井 僕の経験上、好き放題やってスイスイ現場が進んだ作品はだいたい売れる印象がある……でも、本当に好き放題やった『御先祖様』は全然売れなかった(一同爆笑)。



――いきなり法則が揺らいでるじゃないですか!



押井 だから、まあわかんないと言えばわかんない。頑張って売れるならいくらでも頑張るけど、そうじゃないじゃないでしょ。



――そりゃそうですけれど(笑)。では本作がヒットしたらセカンドシーズンの可能性も?



押井 やれと言われればやりますよ。『パト』と一緒、日常ものの良さっていうのは、何でもいくらでもできること。西村君が付き合ってくれるなら、もうナンボでもやりますので。



