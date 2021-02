ダンデのリザードン、ダイマックスだ！君も『ダイマックスバンド』でトレーナーに

タカラトミーよりアニメの登場人物の気分を体感でき、大ヒット中の最新アミューズメントマシン 「ポケモンメザスタ」と連動する『ポケモン ダイマックスバンド』が、2021年2月11日(木)から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて発売される。



本商品は、バンドを振ると、振動に反応してキャラクターボイスが鳴り、効果音・応援BGM・光演出でダイマックスを体感でき、登場キャラクターになりきって遊ぶことができる。



”キョダイマックスわざ” を発動させるまでの流れを体験できる「ダイマックスモード」と、サトシ・ゴウ・ダンデの14種類の応援ボイスが流れる「応援モード」の2種類のモードが搭載されていて、ボリューム満点。



また、大迫力の画面でポケモンとバトルをして、ポケモンを捕まえ、筐体から配出される「タグ」を集める最新のアミューズメントマシン「ポケモンメザスタ」と連動することも可能。

ゲーム中に ”ダイマックス” を確実に発動させ、バトルを有利に展開することができる。なお、「ポケモンメザスタ3弾」は2月10日(水)から稼動開始予定だ。



さらに本商品には「ダンデのリザードン」のスペシャルダイマックスタグが付属されているため、すぐに「ポケモンメザスタ」で遊ぶことができ、さらにダイマックスを発動させられる。



『ポケモン ダイマックスバンド』は、1980円(税込)、商品のお取り扱いは全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などを予定している。



これを身に着けて君もポケモンたちをダイマックスさせよう!



(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon

(C)2021 Pokémon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK

inc. Developed by T-ARTS and MARV

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。