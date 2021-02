KANDYTOWN、EP『LOCAL SERVICE 2』より収録曲「One More Dance」先行配信

KANDYTOWNが2021年2月14日に2nd EP『LOCAL SERVICE 2』をリリース。それに先駆け、「One More Dance」の先行配信がスタートした。



「One More Dance」はNeetzが手掛けたトラックにIO, Gottz, Holly Qが参加した楽曲。さらにYouTubeではNeetzによって収録曲をMIXした『SPOT LOCAL SERVICE 2』が公開されている。



『SPOT LOCAL SERVICE 2』には2020年の4月、5月のStay Home期間中に公開した3曲を再度レコーディングしリアレンジしたものを収録。また、4月21日には、2019年2月14日発売の1st EP『LOCAL SERVICE』と2nd EP『LOCAL SERVICE 2』両作品を2000枚限定で初CD化。1枚にコンパイルしたものを発売する。







<リリース情報>







KANDYTOWN

『LOCAL SERVICE 2』



発売日:2021年2月14日(日)

価格:1,400円(税抜)

収録曲:

1. Faithful(Lyric:IO, Ryohu, Neetz, Holly Q, DIAN Music:Neetz)

2. One More Dance(Lyric:IO, Gottz, Holly Q Music:Neetz)

3. Dripsoul(Lyric:IO, Ryohu, Gottz, Holly Q Music:Neetz)

4. Sunday Drive (Lyric:Dony Joint, KEIJU, Neetz, MASATO Music :Ryohu)

5. Coming Home(Lyric:MUD, Gottz Music:Neetz)

6. Sky(Lyric:BSC, Ryohu, MUD, DIAN Music:Neetz)

Produced by KANDYTOWN LIFE

Recorded & Mixed by Neetz at Studion 991

Masterd by Joe LaPorta at Stearting Sound

Sound Produce:Neetz (M-1,2,3,5,6), Ryohu (M-4)

Additional Arrange:Yaffle(M-1)

Art Direction:IO, Takuya Kamioka

Movie:Kento Yamada

Photo:Tomoaki Kawakami







『LOCAL SERVICE COMPLETE EDITION』



発売日:2021年4月21日(水)

価格:2,500円(税抜)

(DISC1)「LOCAL SERVICE」

収録曲:

1. Prove(Lyric:Gottz, KEIJU, MUD Music:Neetz)

2. Till I Die(Lyric:Ryohu, MASATO, BSC Music:Neetz)

3. Explore(Lyric:Gottz, MUD, Holly Q Music:Neetz)

4. Regency(Lyric:MASATO, Ryohu, KIKUMARU Music:Neetz)

5. Fluxus(Lyric:Neetz, DIAN, Dony Joint Music:Neetz)

6. Kapital(Lyric:BSC, KIKUMARU, Dony Joint, DIAN, Ryohu Music:Neetz)

Produced by KANDYTOWN LIFE

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi at RDS Toritsudai

Masterd by Rick Essig at REM Sound

Sound Produce:Neetz

Additional Arrange:KEM

Art Direction: IO, Takuya Kamioka

(DISC2)「LOCAL SERVICE 2」

収録曲:

