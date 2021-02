millennium parade、メンバー出演のアルバムティーザー映像公開

millennium paradeが、2021年2月10日にデビューアルバム『THE MILLENNIUM PARAD』の特設サイトをオープンした。



今回開設された特設サイトでは、アルバムに収録された全ての楽曲を聴くことができるティーザー映像も公開された。映像では、現在Ginza Sony Parkで開催されているKing Gnuとmillennium paradeの展覧会”ヌーミレパーク(仮)”(2月7日(日) まで一時休止中) の展示物として製作した、PlanktonのMVに登場する車を再現したPlankton carを使用。メンバー全員が入れ代わり立ち代わり全員登場する作品となっている。



関連記事:「ヌーミレパーク(仮)」徹底解説 King Gnuとmillennium paradeの熱量を体感する







また、アルバムへのゲスト参加アーティストも明らかになった。映画『ヤクザと家族 The Family』の主題歌「FAMILIA」にボーカルとして参加した井口理が、アルバムの新曲「Fireworks and Flying Sparks」でも歌唱。さらに「Trepanation」では、作詞とボーカルでFriday Night Plansが参加しているなど、常田と縁の深いアーティストが集結した作品である。



また、2月5日0時には、アルバム全体のコンセプトを踏襲した楽曲「Bon Dance」が先行配信される。詳細は以下より。





<リリース情報>







millennium parade

アルバム『THE MILLENNIUM PARADE』



発売日:2021年2月10日(水)



【完全生産限定盤】

12inchスペシャルBOX仕様、初回限定盤(CD+Blu-ray)

オリジナル小鬼フィギア3体、構想盤(カセットテープ)

価格:10000円(税抜)



【初回限定盤(CD+Blu-ray)】

価格:4500円(税抜)



【通常盤】CDのみ

価格:3000円(税抜)

=CD収録内容=

1. Hyakki Yagyō

2. Fly with me (Netflix Original『攻殻機動隊 SAC_2045』主題歌)

3. Bon Dance

4. Trepanation

5. Deadbody

6. Plankton

7. lost and found(『DIOR and RIMOWA』コレクションムービーテーマ音楽)

8. matsuri no ato

9. 2992 (NHK スペシャル『2030 未来への分岐点』テーマ音楽)

10. TOKYO CHAOTIC!!!

11. Philip (『adidas CASUAL Collection 2020 Fall/Winter』)

12. Fireworks and Flying Sparks

13. The Coffin

14. FAMILIA (綾野剛主演映画『ヤクザと家族 The Family』主題歌)



=Blu-ray収録内容=

※(完全生産限定盤・初回生産限定盤のみ)

millennium parade Live 2019@新木場 Studio Coastより、4曲(Fly with me, Slumberland, Plankton, lost and found)&MVを収録。



先行配信

「Bon Dance」



配信日:2021年2月5日(金)

ストアリンク:https://VA.lnk.to/2RpTrL



<配信ライブ情報>



「millennium parade Live 2020」



2021年2月14日(日)

時間:19時開場 / 20時開演

見逃し配信:2021年2月21日(日)23:59まで



チケット料金:3600円(税込)

チケット販売期間:2021年1月23日18時~2月21日(日)17:59

国内用URL:https://stagecrowd.live/7976668887/

海外用URL:https://stagecrowd.live/6590806376/



アルバム特設サイトURL:https://millenniumparade.com/the-millennium-parade