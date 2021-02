SANDAL、番組新作グッズ制作を計画中！ キーワードは…“ステッカー”！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月1日(月)の放送では、人気コーナー「境界線協会」の緊急例会と、番組オリジナルグッズのアイデア出しの模様をお届けしました。HARUNA:今週は、この間にやったばかりだけど「境界線協会」の緊急例会です。RINA:え、何か緊急なことがあったの?HARUNA:ちょっと怖い感じ……。早速いってみましょう。「あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな“境界線”について真剣に考えていこうと。それが「境界線協会」です。Association of Borderline on Catch up、略して「ABC」。どうやら、会員のなかで意見が分かれていることがあるそうで……メールを2通紹介します。<<とまとまさんのからのメッセージ>>初めてのメッセージで失礼します。「おでんはご飯のおかずになるか?」というテーマと同じ類で、ずっと気になっていたことがあります。ケンタッキーフライドチキンは、ご飯のおかずになるのか? ということです。私は米と一緒に食べるのですが、周りの人にはビックリされます。調べてみると、地域によって違いがあるようなのですが、関東、関西、そしてSCANDALのみなさんには、ご飯のおかずになるのかならないのか、よろしければご意見をいただきたいです。<<ひらっちさんのからのメッセージ>>SCANDALの皆さん、こんばんは! 境界線協会で「ご飯のおかずの境界線」についての話題がありましたが、僕が思うご飯のおかずは、それ自体をご飯にバウンドさせたときにお米に味が付くものです。ですので、中華料理が僕のなかでは最強のご飯のおかずです! 逆にから揚げなどの揚げ物ではご飯が食べれません(笑)! 揚げ物はご飯にバウンドさせても油が付くだけで、お米が美味しくならないので、おかずよりも一品料理に近いです。以上が僕の思う「ご飯のおかずの境界線」です!HARUNA:ご飯のおかずになるのかならないのか問題。TOMOMI:から揚げとケンタッキーはちょっとちゃうな……。RINA:わかる! ちがう!MAMI:でも、ケンタッキーでご飯食べてって言われたら、食べられるよね。TOMOMI:別に進んでは食べへんかな。RINA:私も。食べたことないし、初めて聞いた。MAMI:そう? 食べたことはないけど食べられる。RINA:関西じゃないよな、その文化。ケンタッキーはおやつ感覚じゃない?TOMOMI:それだけで食べることが多いよね。MAMI:でもから揚げがご飯のお供になるってのは、わかるよね?スタッフ:その文化は愛知県らしい。MAMI・HARUNA:え!?(*2人は愛知県出身です)HARUNA:知らない……私は愛知県民じゃなかったのか……。* * *ということで、「境界線協会」ですが大変に白熱しております。引き続き、会員の皆さんからの熱いメッセージをお待ちしております。そんな「Catch up」ですが、今回は収録後の会議の模様もお届けします。HARUNA:にわかにささやかれている「アポロポーチあげすぎ問題」……すぐにあげちゃうよね。RINA:自覚はしているけど、ついついあげちゃう。HARUNA:他にもグッズがあったらいいのでは? ということで、いくつかアイデアもいただいています。「Hey!ティーチャーTシャツ」略して「ヘイT」、「ア…ポロシャツ」……だいぶ番組に影響を受けているよね、ネーミングセンス的に。RINA:だいぶ影響を受けてるな……。HARUNA:あとはね、「これで君もロンダートマスター第六感リストバンド」。MAMI:リストバンド? 僕が前に話した、中学のときの恋愛でロンダートする彼のことでしょ?HARUNA:ドン引きした彼ね。TOMOMI:っていうか、ステッカーは?一同:ステッカーはいいね!HARUNA:普通に番組のステッカーとか。MAMI:境界線協会のステッカー。RINA:コーナーごとのステッカー作ろう!現在新作グッズを計画中! アポロに関連するモノでも、コーナーにまつわるモノでもなんでもOKです。グッズのアイデア大募集です!* * *この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056