一挙配信『SHOW BY ROCK!! STRAS!!』サブスク全130曲

サンリオが贈る音楽プロジェクト『SHOW BY ROCK!!』から、130曲が一挙サブスク解禁! 最新楽曲や「プラズマジカ」、「シンガンクリムゾンズ」など、おなじみのバンド楽曲も2月3日(水)午前0:00から順次公開されている。



現在、TVアニメ『SHOW BY ROCK!! STRAS!!』がTOKYO MX他にて放送中の、サンリオ発の音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の楽曲の中から130曲を、この度一挙に配信することが決定!

2月3日(水)午前0:00より、Apple Music、LINE MUSICなどを含む主要サブスクリプションサービスにて配信をスタートした。



最新楽曲や「SHOW BY ROCK!! Fes A Live(ショバフェス)」での人気曲なども配信されるという大盤振る舞い。

これまでTVアニメシリーズの楽曲のみをサブスクリプションサービスにて提供してきた本プロジェクトたが、より多くのファンの方に『SHOW BY ROCK!!』の世界観を感じてもらうべく、配信の楽曲数を大幅に拡大、130曲を追加で配信するはこびとなった。



楽曲配信は初めてとなる「ゼロティックホリック」の『センチメンタル・バニラ』や『カクレンボ』などの最新楽曲や、おなじみの「プラズマジカ」や「シンガンクリムゾンズ」などの個性豊かなバンドたちの楽曲も多数配信。

『SHOW BY ROCK!!』の歴史を振り返りながらお気軽に楽しんじゃおう!



(C)2021 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M