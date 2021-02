ヨルシカ・suis 曲ごとに違う歌声は「自分が聴いたときにとにかく嬉しい歌になるように」

ヨルシカが2月3日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモートでゲスト出演。1月25日から28日に同番組内で放送された「ヨルシカLOCKS!」の感想や、1月27日リリースの新作EP『創作』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。その前編。●後編はこちらさかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! には、1月27日にEP『創作』をリリースしたヨルシカ先生が、オンラインゲスト講師として登場!ヨルシカ:よろしくお願いします。さかた校長:先週の「ヨルシカLOCKS!」、本当にありがとうございました。お2人で電波に乗せて話すことはほぼ初めて、とおっしゃっていましたけど、4日間はいかがでしたか?n-buna:そうですね、『創作』というテーマで、生徒の方たち(リスナー)の創作物を見せてもらったんですけど、なんだろう……熱量のこもった物ばかりで嬉しかったですね。suis:うんうん。生徒との電話は、特に元気をもらえて楽しかったです。さかた校長:生徒たちの創作部物のレベルが、本当に高かったですよね。ちなみに2月15日からは、sumika先生が「sumika LOCKS!」を4日間やってくれるんですけど、先輩のお2人からLOCKS! をやる上でアドバイスとかありますか?n-buna:いや……(笑)、我々はラジオとかメディアに全然出ないから、sumikaさんのほうがプロフェッショナルなんじゃないですかね。suis:おこがましいですよね。校長・教頭:(笑)。さかた校長:そんな、謙遜しなくても……!suis:いやいや……(笑)。でも、4日間楽しくやらせてもらったので、sumika先生も一緒に春を祝えたら嬉しいです。n-buna:なんか……片岡(健太)さんの歌がどんどんどんどん上手くなっていく……昔からすごく上手かったですけど、最近さらに磨きがかかっていてすげぇなと思っていますね。こもり教頭:このバトン、いいなぁ~!さかた校長:それは絶対に伝えます!(笑)。n-buna:はい(笑)。さかた校長:1月27日にEP『創作』をリリース、おめでとうございます! 「ヨルシカLOCKS!」で話してくださったことと重複してしまうかもしれませんが……1月25日の放送で「強盗と花束」を初オンエアさせてもらった後に、suis先生がAメロとサビのご自身の歌声の変化に驚いておられましたけど、他の収録曲も歌い方を変えているんですか?suis:そうですね、変えているかもしれないです。さかた校長:レコーディングでは、どんなことを意識されているんですか?suis:そうですね……それぞれの役に入り込む、みたいなことももちろんあるんですけど、今回は『創作』なので、創作の原点の意識として……何ですかね。でき上った音源が自分好みになるように、自分が聴いたときにとにかく嬉しい歌になるように、ということだけを意識して……。あと、歌い分けるというのは、自分の声に飽きないようにする、というのもあるんです。さかた校長:自分がより曲を楽しむように、自然とそういうふうになっているのかもしれないですね。suis:(笑)。こもり教頭:そういうお話を聞くと、また曲が聴きたくなりますね。suis:ありがとうございます(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/