大場つぐみ原作による小畑健「DEATH NOTE」の短編集と、同じく大場と小畑のタッグによる「プラチナエンド」の完結14巻が、本日2月4日に同時発売された。

「DEATH NOTE短編集」には、これまでに発表されてきた「DEATH NOTE」関連の読み切りや4コママンガなどを掲載。ジャンプスクエア2020年3月号（集英社）に、12年ぶりとなる「DEATH NOTE」の新作読み切りとして発表された「aキラ編」、連載版「DEATH NOTE」の原型となった週刊少年ジャンプ2003年36号（集英社）掲載の「鏡太郎編」などが収載されている。

なお集英社は「プラチナエンド」のアニメ化と「DEATH NOTE短編集」の発売を記念し1500×500mmサイズの「実物大ポスター」2種セットを30人、コラボアートボードを70人にプレゼントするキャンペーンを実施。希望者は「DEATH NOTE 短編集」と「プラチナエンド」14巻帯の応募券をハガキに貼り、必要事項を明記して3月4日までに申し込もう。

「DEATH NOTE短編集」収録内容