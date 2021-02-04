インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月4日、「IIJmio サプライサービス」のラインナップにシャオミ（Xiaomi）製「Redmi 9T」を追加した。2月5日より発売する。価格（税込）は1回払いで15,180円、24回払いで638円/月。IIJmioモバイルサービス タイプDに対応する。
Redmi 9Tの画面サイズは6.53インチで、内蔵のデュアルスピーカーと合わせて動画やゲームプレイを大画面・大音量で楽しめる。カメラ部は、標準4,800万画素を含む4眼仕様。画角120度の超広撮影やマクロ撮影などに力を発揮するとしている。バッテリー容量も6,000mAhと大きく、18W急速充電（Qualcomm Quick Charge 3.0）に対応するなど充電時間も高速。主な仕様は以下の通り。
- OS：MIUI 12（Android 10）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 662
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- サイズ：約W77.28×D9.6×H162.3mm
- 重さ：約198g
- ディスプレイ：約6.53インチ 2,340×1,080ドット
- アウトカメラ：約4,800万画素（標準）+約800万画素（超広角）+約200万画素（マクロ）、+約200万画素（深度センサー）
- インカメラ：800万画素（標準）
- バッテリー：6,000mAh
- 通信方式
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
- 3G：B1/2/4/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- SIM：nanoSIM×2
- カラー：オーシャングリーン、カーボングレー
3年連続シェアNo.1記念キャンペーン【音声SIMと端末セットでギフト券プレゼント】
IIJmioの音声SIMと端末をセットで申し込むと、最大5,000円分の「選べるe-GIFT」がもらえるキャンペーン。
申し込み方法は新規とIIJmio会員の場合で異なる。新規申し込みの場合は、IIJmioモバイルサービスかIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン）の音声SIMと、対象端末を同時に申し込むことが条件。IIJmio会員の場合は、IIJmioサプライサービスで対象端末を申し込むことが条件となる。キャンペーン期間は2月4日～3月31日。対象端末とe-GIFT金額は以下の通り。
- ASUS ROG Phone 3：5,000円分
- ASUS ZenFone 7：5,000円分
- ASUS ZenFone 7 Pro：5,000円分
- ASUS ZenFone Max（M2）（64GB）：3,000円分
- HUAWEI P40 Pro 5G：3,000円分
- HUAWEI P40 lite 5G：3,000円分
- HUAWEI P40 lite E：3,000円分
- motorola moto g9 play：3,000円分
- motorola moto g PRO：3,000円分
- motorola moto g8 power lite：3,000円分
- motorola moto g8 plus：5,000円分
- motorola moto g8 power：3,000円分
- OPPO A73：3,000円分
- Xiaomi Mi Note 10 Lite：5,000円分
- iPhone XR（64GB）（美品）：5,000円分
- 富士通 arrows M05：3,000円分