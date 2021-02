Sexy Zoneのデビュー10周年記念アルバム「SZ10TH」(エスズィーテンス)から新曲「Change the world」のミュージックビデオ「『Change the world』10TH Memorial Music Video(YouTube ver.)」がYouTubeで公開された。

「SZ10TH」はデビューから現在に至るまでのシングル23曲に加え、ファンへの感謝の気持ちとこれからをテーマにSexy Zoneメンバー自らが作詞した楽曲「Change the world」と全編英語詞のリード曲「RIGHT NEXT TO YOU」の新曲2曲を収録したアルバムで、3月3日にリリースされる。YouTubeにアップされた「Change the world」のMVは過去の映像をコラージュして作られたもので、ジャニーズ史上最年少デビューをした10年前の初々しい姿から現在に至るまでのメンバーの魅力が詰まった映像作品となっている。なおこのMVはアルバムの初回限定盤Bの付属DVDに収録される。