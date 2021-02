秦基博が弾き語りベストアルバム「evergreen2」を3月17日にリリースする。

「evergreen2」は、2014年10月発売の「evergreen」に続く弾き語りベストアルバムの第2弾。CD2枚組となっており、DISC 1には2015年6月発表のシングル曲「水彩の月」から今年1月リリースの最新シングル曲「泣き笑いのエピソード」までの代表曲、さらに新曲「Tell me, Tell me」といった11曲が収録される。一方、DISC 2は「みんなと作る evergreen2」と題して、これまでのカップリング曲、アルバム曲、他アーティストへの提供曲の中でリクエストの多かったバラード曲「綴る」や小松菜奈と門脇麦が映画「さよならくちびる」で演じたギターデュオ・ハルレオが歌う同名主題歌のセルフカバーなど10曲が収められる。

「evergreen2」はBlu-rayが付属する初回限定盤、CDのみの通常盤が用意され、Blu-rayには昨年11月に行われた無観客配信ライブ「HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-」のパフォーマンスの模様がフルサイズで楽しめる。また本作の購入者全員を対象に、5月4日に配信イベントが行われることが決定。アルバムにはこのライブを観覧するためのシリアルコードが封入される。

秦基博 コメント

前回の「evergreen」から7年、「evergreen2」を皆さんに届けられることが、とても嬉しいです。

前回と違い、今回はレコーディングスタジオでの新録21曲となっています。

ディスク2は皆さんからいただいたリクエストで選曲されたものです。皆さん、たくさんのリクエストありがとうございました。

約1年かけて作ったこの2枚組の作品に、今の秦基博の弾き語りが詰まっていると思います。

是非、聴いてください。

秦基博「evergreen2」収録内容

CD

DISC 1

01. 泣き笑いのエピソード

02. Tell me, Tell me

03. 在る

04. Raspberry Lover

05. 仰げば青空

06. 花

07. 終わりのない空

08. 70億のピース

09. スミレ

10. Q & A

11. 水彩の月

DISC 2

01. さよならくちびる

02. 綴る

03. 新しい歌

04. 五月の天の河

05. プール

06. 告白

07. Sally

08. 恋の奴隷

09. やわらかな午後に遅い朝食を

10. 風景

初回限定盤付属Blu-ray

HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 -コペルニクス-

・天動説

・9inch Space Ship

・グッバイ・アイザック

・トラノコ

・漂流

・仰げば青空

・Joan

・メトロ・フィルム

・在る

・Lost

・Raspberry Lover

・鱗(うろこ)

・アース・コレクション

・スミレ

・キミ、メグル、ボク

・ひまわりの約束

・Rainsongs

・Overture ~Copernicus~

・地動説

・LOVE LETTER

・スプリングハズカム

・花