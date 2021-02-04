StatCounterから2021年1月のソーシャルメディア（デスクトップ）シェアが発表された。2021年1月はYouTubeとreddit、Tumblrがシェアを増やし、Facebook、Pinterest、Twitterがシェアを減らした。
|順位
|プロダクト
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|36.07%
|36.81%
|↓
|2
|26.41%
|26.63%
|↓
|3
|17.92%
|18.55%
|↓
|4
|YouTube
|10.27%
|9.82%
|↑
|5
|3.77%
|3.05%
|↑
|6
|Tumblr
|2.58%
|2.44%
|↑
|7
|1.33%
|1.03%
|↑
|8
|1.08%
|1.00%
|↑
|9
|VKontakte
|0.34%
|0.34%
|＝
|10
|news.ycombinator.com
|0.07%
|0.15%
|↓
|11
|Fark
|0.07%
|0.11%
|↓
|12
|StumbleUpon
|0.04%
|0.03%
|↑
|13
|Other
|0.04%
|0.02%
|↑
|14
|Vimeo
|0.00%
|0.01%
|↓
日本におけるシェアは次のとおり。Twitterがシェアを増やし、YouTube、Facebook、Pinterest、Tumblrがシェアを減らした。
|順位
|プロダクト
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|69.02%
|62.50%
|↑
|2
|YouTube
|10.78%
|11.50%
|↓
|3
|8.02%
|10.10%
|↓
|4
|5.49%
|8.45%
|↓
|5
|Tumblr
|2.65%
|3.52%
|↓
|6
|2.18%
|1.81%
|↑
|7
|1.00%
|1.16%
|↓
|8
|0.43%
|0.57%
|↓
|9
|news.ycombinator.com
|0.14%
|0.17%
|↓
|10
|Sina Weibo
|0.11%
|0.00%
|↑
|11
|StumbleUpon
|0.09%
|0.04%
|↑
|12
|VKontakte
|0.05%
|0.06%
|↓
|13
|mixi
|0.03%
|0.07%
|↓
|14
|Fark
|0.01%
|0.02%
|↓
|15
|Other
|0.00%
|0.02%
|↓
ソーシャルメディアのシェアの動向は世界と日本でかなり異なっている。世界ではFacebookとPinterestの利用率が高いが、日本ではTwitterが7割近いシェアを確保しており強い影響力を持っている。2021年1月のTwitterのシェアは、世界では減っているが、日本では増えている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。