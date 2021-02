「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のカフェイベント「ヒプノシスマイク2nd D.R.B コラボレーションカフェ」が、東京、神奈川、大阪、愛知の7会場で2月25日より順次開催される。

これは「ヒプノシスマイク」の新作CDシリーズ「2nd Division Rap Battle」が発売されることを記念し行われるもの。会場では「Buster Bros!!!~IKEBUKURO カレー~」「MAD TRIGGER CREW~YOKOHAMA ティラミス~」「Fling Posse~SHIBUYA クレープ~」「麻天狼~SHINJUKU オムライス~」「どついたれ本舗~OSAKA お好み焼き!?パンケーキ~」「Bad Ass Temple~NAGOYA ナポリタン~」といったフードやデザート、ドリンクが用意されている。また店舗限定メニューや、期間限定のバースデーメニューも登場。来場者にはオリジナルポストカード、メニューを注文した人には1品につきコースター全18種から1枚がプレゼントされる。そのほか描き下ろしイラストを使用したグッズの販売も。

カフェへの来店は、全日事前予約抽選制。申し込み期間は各会場ごとに異なるため、同カフェイベントの公式サイトで確認を。

「ヒプノシスマイク2nd D.R.B コラボレーションカフェ」

日程:2021年2月26日(金)~4月11日(日)

場所:東京都 SHIBUYA BOX cafe&space SHIBUYA109店



日程:2021年2月25日(木)~4月4日(日)

場所:東京都 IKEBUKURO BOX cafe&space



日程:2021年3月26日(金)~4月25日(日)

場所:神奈川県 Collabo_Index ルミネ横浜店



日程:2021年3月26日(金)~4月25日(日)

場所:東京都 SHIBUYA PARLOR



日程:2021年3月11日(木)~4月11日(日)

場所:東京都 BOX cafe&space 新宿ミロード店



日程:2021年2月25日(木)~4月4日(日)

場所:大阪府 UMEDA BOXcafe&space



日程:2021年3月11日(木)~4月11日(日)

場所:愛知県 NAGOYA BOXcafe&space B

