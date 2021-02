アイナ・ジ・エンド「THE FIRST TAKE」再度登場、初ソロ作より「金木犀」披露

アイナ・ジ・エンドが「THE FIRST TAKE」第89回に再度登場。2021年2月3日22時よりプレミア公開されることが発表された。



先日の同チャンネル初登場では、BiSHの代表曲「オーケストラ」をBiSHメンバー1人1人の名前を挙げた後に歌唱。公開12日で既に再生数は480万を数え話題となった。



【動画を観る】アイナ監修の全7曲のバラエティ映像



再登場では、2月3日に発売された全曲アイナ作詞作曲による初ソロアルバム『THE END』よりリード曲「金木犀」を一発撮りにて歌唱する。



・アイナ・ジ・エンド コメント

「THE FIRST TAKE」で、「金木犀」を歌わせていただきました。

この曲はもう6年前に作った楽曲で、まさかこんな風に音楽となって、誰かに聴いてもらえるとは思ってもいませんでした。

「オーケストラ」を聴いてくださった方、本当にありがとうございます。

あたたかいコメントも読ませていただきました。救われます。



また違う心情で歌った「金木犀」。

よかったら聴いて頂けたら嬉しいです。



「アイナ・ジ・エンド - 金木犀 / THE FIRST TAKE」動画URL(2/3(水) 22時よりプレミア公開)

https://www.youtube.com/watch?v=y4noU6qgJlc&feature=youtu.be



YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q



Official Site:https://www.thefirsttake.jp/