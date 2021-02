アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する『ARGONAVIS from BanG Dream!』よりシングルCD「AAside」が本日発売された。

「AAside」はスマートフォン向けアプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のメインテーマソングで、表題はアプリに登場する全バンドのボーカル5人によるスペシャルVer.となっている。また、カップリングにはサウンドオンリーライブで披露した同曲のArgonavis×GYROAXIA Ver.のほか2曲を収録している。

