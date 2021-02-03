北海道日本ハムファイターズ、歴代監督・シーズン順位変遷一覧

＜見方＞
年度　監督名　シーズン順位
 


 

1940年代
1946年　横沢三郎　5位
1947年　苅田久徳　6位
1948年　苅田久徳　5位
1949年　井野川利春　7位

1950年代
1950年　安藤忍　6位
1951年　安藤忍　6位
1952年　井野川利春　6位
1953年　井野川利春　6位
1954年　井野川利春　7位
1955年　保井浩一　7位
1956年　岩本義行　6位
1957年　岩本義行　5位
1958年　岩本義行　5位
1959年　岩本義行　3位

1960年代
1960年　岩本義行　5位
1961年　水原茂　2位
1962年　水原茂　1位
1963年　水原茂　3位
1964年　水原茂　3位
1965年　水原茂　2位
1966年　水原茂　3位
1967年　水原茂　3位
1968年　大下弘　6位
1969年　松木謙治郎　4位

1970年代
1970年　松木謙治郎、田宮謙次郎　5位
1971年　田宮謙次郎　5位
1972年　田宮謙次郎　4位
1973年　田宮謙次郎、土橋正幸　5位
1974年　中西太　6位
1975年　中西太　6位
1976年　大沢啓二　5位
1977年　大沢啓二　5位
1978年　大沢啓二　3位
1979年　大沢啓二　3位

1980年代
1980年　大沢啓二　3位
1981年　大沢啓二　1位
1982年　大沢啓二　2位
1983年　大沢啓二　3位
1984年　植村義信、大沢啓二　6位
1985年　高田繁　5位
1986年　高田繁　5位
1987年　高田繁　3位
1988年　高田繁　3位
1989年　近藤貞雄　5位

1990年代
1990年　近藤貞雄　4位
1991年　近藤貞雄　4位
1992年　土橋正幸　5位
1993年　大沢啓二　2位
1994年　大沢啓二　6位
1995年　上田利治　4位
1996年　上田利治　2位
1997年　上田利治　4位
1998年　上田利治　2位
1999年　上田利治　5位

2000年代
2000年　大島康徳　3位
2001年　大島康徳　6位
2002年　大島康徳　5位
2003年　トレイ・ヒルマン　5位
2004年　トレイ・ヒルマン　3位
2005年　トレイ・ヒルマン　5位
2006年　トレイ・ヒルマン　1位
2007年　トレイ・ヒルマン　1位
2008年　梨田昌孝　3位
2009年　梨田昌孝　1位

2010年代
2010年　梨田昌孝　4位
2011年　梨田昌孝　2位
2012年　栗山英樹　1位
2013年　栗山英樹　6位
2014年　栗山英樹　3位
2015年　栗山英樹　2位
2016年　栗山英樹　1位
2017年　栗山英樹　5位
2018年　栗山英樹　3位
2019年　栗山英樹　5位

2020年代
2020年　栗山英樹　5位