北海道日本ハムファイターズ、歴代監督・シーズン順位変遷一覧

＜見方＞
年度 監督名 シーズン順位
1940年代
1946年 横沢三郎 5位
1947年 苅田久徳 6位
1948年 苅田久徳 5位
1949年 井野川利春 7位
1950年代
1950年 安藤忍 6位
1951年 安藤忍 6位
1952年 井野川利春 6位
1953年 井野川利春 6位
1954年 井野川利春 7位
1955年 保井浩一 7位
1956年 岩本義行 6位
1957年 岩本義行 5位
1958年 岩本義行 5位
1959年 岩本義行 3位
1960年代
1960年 岩本義行 5位
1961年 水原茂 2位
1962年 水原茂 1位
1963年 水原茂 3位
1964年 水原茂 3位
1965年 水原茂 2位
1966年 水原茂 3位
1967年 水原茂 3位
1968年 大下弘 6位
1969年 松木謙治郎 4位
1970年代
1970年 松木謙治郎、田宮謙次郎 5位
1971年 田宮謙次郎 5位
1972年 田宮謙次郎 4位
1973年 田宮謙次郎、土橋正幸 5位
1974年 中西太 6位
1975年 中西太 6位
1976年 大沢啓二 5位
1977年 大沢啓二 5位
1978年 大沢啓二 3位
1979年 大沢啓二 3位
1980年代
1980年 大沢啓二 3位
1981年 大沢啓二 1位
1982年 大沢啓二 2位
1983年 大沢啓二 3位
1984年 植村義信、大沢啓二 6位
1985年 高田繁 5位
1986年 高田繁 5位
1987年 高田繁 3位
1988年 高田繁 3位
1989年 近藤貞雄 5位
1990年代
1990年 近藤貞雄 4位
1991年 近藤貞雄 4位
1992年 土橋正幸 5位
1993年 大沢啓二 2位
1994年 大沢啓二 6位
1995年 上田利治 4位
1996年 上田利治 2位
1997年 上田利治 4位
1998年 上田利治 2位
1999年 上田利治 5位
2000年代
2000年 大島康徳 3位
2001年 大島康徳 6位
2002年 大島康徳 5位
2003年 トレイ・ヒルマン 5位
2004年 トレイ・ヒルマン 3位
2005年 トレイ・ヒルマン 5位
2006年 トレイ・ヒルマン 1位
2007年 トレイ・ヒルマン 1位
2008年 梨田昌孝 3位
2009年 梨田昌孝 1位
2010年代
2010年 梨田昌孝 4位
2011年 梨田昌孝 2位
2012年 栗山英樹 1位
2013年 栗山英樹 6位
2014年 栗山英樹 3位
2015年 栗山英樹 2位
2016年 栗山英樹 1位
2017年 栗山英樹 5位
2018年 栗山英樹 3位
2019年 栗山英樹 5位
2020年代
2020年 栗山英樹 5位
＜見方＞