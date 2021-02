アイナ・ジ・エンド、初ソロ作収録全7曲の本人監修バラエティ映像一挙公開

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、2021年2月3日にリリースする初ソロ・アルバム『THE END』より、既に公開済のMVを除く全7曲のバラエティ映像を公式YouTubeチャンネルにて一挙公開した。



公開されたのは「NaNa」、「粧し込んだ日にかぎって」、「ハロウ」、「日々」、「STEP by STEP」、「静的情夜」、「サボテンガール」の7曲。



【動画を観る】アイナ監修の全7曲のバラエティ映像



同映像はアイナ監修の元制作され、同作でプリプロ制作をアイナと共に行ったプロデューサー / ギタリストのShin Sakiuraを迎えた弾き語り映像、現役高校生の映像作家マルルーンを迎えた映像、アイナの友人のダンサーを迎えたダンス映像、アニメーション、アイナ本人によるピアノ弾き語り映像等多岐に渡った映像となっており、既に公開されている「金木犀」、「虹」、「スイカ」、「きえないで」、「死にたい夜にかぎって」のMVと合わせて「THE END」収録全曲を映像で表現している。









<リリース情報>



アイナ・ジ・エンド

1st solo Album『THE END』

2021年2月3日(水)発売



CD購入

https://aina.lnk.to/THE_END_CD



ダウンロード / ストリーミング配信

https://aina.lnk.to/THEEND_DL



=収録曲=

CD Disc1 全12曲収録

1. 金木犀

2. 虹

3. NaNa

4. 粧し込んだ日にかぎって

5. ハロウ

6. きえないで

7. 日々

8. STEP by STEP

9. 静的情夜

10. 死にたい夜にかぎって

11. サボテンガール

12. スイカ



Official HP:https://ainatheend.jp/