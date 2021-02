2月24日に発売されるDISH//のニューアルバム「X」にGLIM SPANKY、くじらが楽曲を提供する。

「X」は4組のアーティストとのコラボレーションで作られた新曲4曲が収録され、DISH//の4人がそれぞれ1曲ずつディレクションを担当した。泉大智(Dr)はGLIM SPANKYとコラボし、「未完成なドラマ」を制作。この曲は「思いっきりGLIM SPANKYを出してほしい。僕らの叫びを隠さないとがった曲を」というメンバーの希望のもと、GLIM SPANKYの松尾レミ(Vo, G)が作詞、GLIM SPANKYの亀本寛貴(G)がアレンジとギター、そしてこの2人が作曲を担当したロックナンバーだ。

北村匠海(Vo, G)がくじらとのコラボで制作したのは「君の家しか知らない街で」。「描く範囲の狭い物語で、“せつない”より”さみしい”」をテーマに据えた、くじらが得意とする夜の雰囲気漂うメロウな曲となった。さらに「X」にはJQ(Nulbarich)、長屋晴子(緑黄色社会)が提供した新曲や、あいみょん作詞作曲による「猫 ~THE FIRST TAKE Ver.~」、マカロニえんぴつのはっとり(Vo, G )作詞作曲の「僕らが強く。」、1月に先行配信された北村が作詞作曲の「あたりまえ」、DISH//が作詞、作曲、アレンジを手がけた「ルーザー」「rock‘n’roller」なども収められる。なお本日の発表により、アルバムの収録曲全12曲が出そろった。

DISH//「X」収録内容

CD

01. ルーザー

02. QQ

03. ニューノーマル

04. 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~

05. あたりまえ

06. Seagull

07. rock‘n’roller

08. NOT FLUNKY

09. 君の家しか知らない街で

10. 僕らが強く。

11. 未完成なドラマ

12. バースデー

完全生産限定盤DVD

DISC 1

・Documentary of 4th FULL ALBUM 「X」-DISH//であるために-

・DISH// LIVE 2020 -First Step-

01. 僕たちがやりました

02. ビリビリ☆ルールブック

03. NOT FLUNKY

04. 猫

05. I Can Hear

06. FLAME

07. 勝手にMY SOUL

08. 僕らが強く。

DISC 2

・DISH// LIVE 2020 -Second Step-

01. FLASH BACK

02. Newフェイス

03. SAUNA SONG

04. KICK-START

05. Get Power



・DISH// LIVE 2020 -X Only Edition-

01. 晴れるYA!

02. birds



・DISH// LIVE 2020 Staff Camera

初回限定盤A DVD

DISH// SUMMER AMUSEMENT'20 -Tasty Activity-

01. OPENING of SUMMER AMUSEMENT'20 -Tasty Activity-

02. DAWN

03. 勝手にMY SOUL

04. NOT FLUNKY

05. コトダマ

06. Loop.

07. Shape of Love

08. Rock Your Body Rock

09. 求愛ラブダンス

10. Starting Over

11. THE PHANTOM

12. 夢旅

13. JUMPer

14. ビリビリ☆ルールブック

15. HIGH-VOLTAGE DANCER

16. 愛の導火線

17. 僕らが強く。

18. へんてこ

19. 猫

20. 乾杯

初回限定盤B DVD

ドラマ 「猫」 Spin-off

01. ドラマ 「猫」 Spin-off

02. ドラマ 「猫」 Ending Making

Music Video

01. NOT FLUNKY

02. 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~

03. Shape of Love ~THE FIRST TAKE ver.~

04. 僕らが強く。

05. バースデー

06. あたりまえ(Acoustic Version)