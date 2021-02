「すみっコぐらし」アレンジ料理しよ☆マルチサンドメーカー登場

シー・シー・ピーの「きゃらニクス」より、人気キャラ「すみっコぐらし」の絵柄が入ったホットサンドとワッフルが作れる『こんがりきゃらメーカー すみっコぐらし』が発売される。



本商品は、ママと子供たちに人気のキャラクター「すみっコぐらし」のホットサンドとワッフルが作れる、マルチサンドメーカー。



ホットサンドは食パンがそのまま乗せられる大きめサイズで、耳までまるごと焼き上げることができる。

ケーキプレートはすみっコぐらしメインキャラクター5種の抜型になっており、ワッフルの他、生地にチョコレートやカスタードを入れて様々なケーキのアレンジレシピもお楽しみいただける。

使い終わったらプレートは外して丸洗いも可能。また、タイマー付きなので忙しい朝食作りなどにも大活躍まちがいなし。



親子で一緒にホットサンドやワッフルを作る、おうち時間を楽しむこともできちゃう!

見た目も可愛いホットサンドが朝食に並べば、1日が楽しく過ごせるかも。



価格は6930円(税込)、全国の雑貨店、量販店などでお取り扱いされる。



>>>プレートや焼き上がり見本などを見る



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.