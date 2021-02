たこやきレインボー、コロナ禍で深めたファンとの絆「ネットが普及している時代だからこそ繋がりを実感できた」

春名真依、彩木咲良、清井咲希、根岸可蓮、堀くるみの5人からなる大阪発アイドルグループ・たこやきレインボー。コロナ禍の影響で思うようにライブができなかった2020年のアイドルシーンを彼女たちはどのように過ごしてきたのか。3月24日に2本の無観客配信ライブを収録したBlu-ray作品『LIVE in the HOUSE ’20』をリリースするたこやきレインボーが、改めて去年のことを振り返ってくれた。

(前後編インタビューの前編)



――2020年はコロナ禍の影響で、これまで当たり前のように行っていたライブも中止が続きました。どのようにモチベーションを保っていましたか?



春名 ファンの方に会う機会がものすごく減ってしまい、落ち込むこともありました。その状況の中、いろんなアイドルさんがYouTubeにライブ映像などを上げていて。それを観ていると元気がもらえましたし、自分たちも同じように「虹家族(※ファンの総称「たこ虹家族」の通称)」さんに笑顔を与えられるやんと思ったんです。



――みなさんは2020年4月から「たこ虹の家にいるTV」というタイトルで、YouTubeで生配信を始めて、6月からは「たこ虹の家にいるTVリターンズ」とタイトルを変えて、共同生活を送る「たこ虹ハウス」から精力的に生配信をしています。



春名 自分たちが発信することで、誰かに元気を与えることができる存在でいられることは幸せやなと感じましたし、めっちゃ素敵なお仕事をさせてもらえているなと再確認しました。



彩木 ライブが中止になったことは、めちゃめちゃ悔しかったんですけど、ライブを楽しみにしてくださっていた虹家族さんも同じくらい悔しかったと思うので、今できることはないかなと考えて毎日のように生配信をやって。そういう活動をすることで、モチベーションを上げていました。



清井 虹家族さんと会う機会は減ったんですけど、生配信やSNSを通じて接することができましたからね。ライブができなかったことで、また違うたこ虹の姿を見せられたのなと思います



根岸 自粛期間中は5人でたこ虹ハウスにいたんですけど、共同生活だからこそできることを考えて。生配信もそうなんですけど、自主練も毎日やって、その様子をSNSでもアップしました。そういう姿を、みなさんにお届けすることで、気持ちを高めていました。



堀 毎日のように配信をしてコメントを通じてコミュニケーションを取ったり、オンラインサイン会でお話をしたり。ネットが普及している時代だからこそ、虹家族さんと繋がれているなと実感することができました。虹家族さんが配信の様子をまとめた動画を作ってくれて、たこ虹を知らない人たちが、それを観てコメントしてくれたり、ファンになってくださったり、新たな出会いもありました。うちらの力だけで、そこまで輪を広げることはできなかったですし、改めて虹家族さんのありがたさを感じました。







――自粛期間中にメンバー間で流行ったことはありますか?



清井 私以外のメンバーは『あつ森(あつまれ どうぶつの森)』をめっちゃやってました。



堀 咲希だけゲーム機を持ってないんですよ。ずーっと4人で「咲希も買ってよ」って言ってたんですけど、買ってくれなくて。



清井 もともとゲームが苦手なので、なかなか手を出せなかったんです。



堀 上手いとか関係ないゲームだから(笑)。



清井 みんな島とかめっちゃオシャレにしているし、アイテムもたくさん持っているんですよ。4人がゲームをしている姿を見ているだけで十分楽しかったです。



春名 5人だとボードゲームで『人生ゲーム+令和版』にハマってました。



堀 おうち時間が増えたので、スタッフさんが差し入れで買ってくださったんです。夜更かししちゃうぐらいやってました(笑)。令和版はお金を増やすんじゃなくて、インフルエンサーがフォロワー数を増やしていくんですよ。



春名 ゲーム中に「なんでやねん!」って叫ぶ子もおれば、ものすごく落ち込む子もいて、それぞれの性格が出るところも面白かったです。



清井 特にリアクションが大きいのは真依だよね(笑)。







――自粛期間中も楽しく過ごしていたのが伝わってきました。2021年の抱負を、グループ、個人それぞれ教えてください。



春名 グループとしては、いろんな音楽番組に出演させてもらいたいです。2020年に出演させていただいた『RAGAZZE!』(NHK)の反響が大きくて、そこでたこ虹を知ってライブを観てくださった方がたくさんいらっしゃったんです。なので、音楽番組でパフォーマンスを観てもらう機会が増えたらいいなと。個人としては、今年の初めに二十歳になったんですけど、そのタイミングでノートを買って、叶えたい目標を50個ぐらい書いたんです。願いが叶ったら番号に赤丸をして叶った日付を書いているんですけど、そのノートを赤丸で埋めたいです。



――現時点で叶った目標はあるんですか?



春名 ラジオパーソナリティーをやりたいと書いたんですけど、誕生日の夜中(2021年1月5日)に、『あどりぶラヂオ』(MBSラジオ)という番組に出させていただきました。



彩木 グループとしては、ラジオでもテレビでもいいので、たこやきレインボーでレギュラー番組を持ちたいです。個人的には深夜ラジオの冠番組を持って、虹家族さんたちと深夜ラジオならではのコミュニケーションを取れたらいいなと思います。個人としては、舞台だったり、モデルのお仕事だったり、メンバー個々でそれぞれ活動できる機会を増やして、5人が集まったときにパワーアップできるようにしたいです。



清井 自粛期間に生配信でメンバーの個性を知ってもらえたと思うので、さらに個性を出して、たこやきレインボーの魅力を知ってもらいたいです、個人としては、前髪を伸ばして大人っぽくなりたいです(笑)。似合うかどうかは自分でも分かってないので、まずは伸ばしてみようかなと。もちろん前髪だけじゃなく、全体的に大人になりたいです。



根岸 YouTubeに上げる動画を、もっと面白くしたいです。これまで、いろんな配信をしてきたので、5人が集まれば何でも面白くできる気がしているんです(笑)。今までは家の中が多かったんですけど、外に出られるようになったら、いろんなチャレンジをしたいです。個人としては、アニメとかゲームが好きなので、それに関われる仕事がしたいです。



――ちなみに今季のアニメでおススメ作品は何ですか?



根岸 幾つかあるんですが、『怪物事変』『IDOLY PRIDE』『ホリミヤ』『無職転生 ~異世界行ったら本気だす~』ですね。



堀 この状況がいつまで続くか分からないので、これまで以上に配信やSNSを頑張って更新していきたいです。個人としては、番組の企画でPS5をプレイしたら、めっちゃ面白かったんです。なのでPS5を入手して、ゲームの配信などもしたいです。



