昨年10月に行われた欅坂46のラストライブ「THE LAST LIVE」の模様を収録した映像作品が、3月24日にリリースされる。

「THE LAST LIVE」は欅坂46名義で行われた最後のライブで、無観客配信ライブとして2日間にわたりまったく異なるセットリストで開催。配信の総視聴者数は約57万人に上った。

今回の映像作品は2公演を収めた完全生産限定盤と各公演ごとのパッケージ、それぞれをDVDとBlu-rayにてリリース。完全生産限定盤にはライブ本編映像のほか、舞台裏に密着したドキュメンタリー映像「Documentary of THE LAST LIVE~欅坂を登った者たち~」も追加収録される。

欅坂46「THE LAST LIVE」収録内容

DISC1 -DAY1-(※「THE LAST LIVE -DAY1-」も同内容)

01. オープニング

02. Overture

03. サイレントマジョリティー

04. 大人は信じてくれない

05. エキセントリック

06. 語るなら未来を…

07. 月曜日の朝、スカートを切られた

08. Student Dance

09. カレイドスコープ

10. 渋谷川

11. I'm out

12. Nobody

13. 東京タワーはどこから見える?

14. 避雷針

15. 不協和音

16. キミガイナイ

17. 君をもう探さない

18. もう森へ帰ろうか?

19. 黒い羊

20. エンディング

DISC2 -DAY2-(※「THE LAST LIVE -DAY2-」も同内容)

01. オープニング

02. Overture

03. 危なっかしい計画

04. 手を繋いで帰ろうか

05. 二人セゾン

06. 太陽は見上げる人を選ばない

07. 制服と太陽

08. 世界には愛しかない

09. コンセントレーション

10. Deadline

11. 10月のプールに飛び込んだ

12. 砂塵

13. 風に吹かれても

14. アンビバレント

15. ガラスを割れ!

16. 誰がその鐘を鳴らすのか?

・MC

17. サイレントマジョリティー

18. エンディング

19. Nobody's fault / 櫻坂46

DISC 3(※完全生産限定盤のみ)

・Documentary of THE LAST LIVE~欅坂を登った者たち~