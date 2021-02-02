コスプレイヤー火将ロシエルが1月27日、自身のTwitterを更新し「薄メイクで無加工の写真」を披露した。

  • 火将ロシエル

火将は「薄メイクで無加工の写真　その3」とツイートし、日常風景を思わせる写真を投稿。この投稿にファンからは「メイクうすいのも良き」「すごく綺麗で美人」「天使様」といった声が寄せられた。

(C)コプルト