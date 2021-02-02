コスプレイヤー火将ロシエルが1月27日、自身のTwitterを更新し「薄メイクで無加工の写真」を披露した。
火将は「薄メイクで無加工の写真 その3」とツイートし、日常風景を思わせる写真を投稿。この投稿にファンからは「メイクうすいのも良き」「すごく綺麗で美人」「天使様」といった声が寄せられた。
薄メイクで無加工の写真 その3 pic.twitter.com/sfsSxzHYre— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) January 27, 2021
(C)コプルト
2021/02/02 19:00
コスプレイヤー火将ロシエルが1月27日、自身のTwitterを更新し「薄メイクで無加工の写真」を披露した。
火将は「薄メイクで無加工の写真 その3」とツイートし、日常風景を思わせる写真を投稿。この投稿にファンからは「メイクうすいのも良き」「すごく綺麗で美人」「天使様」といった声が寄せられた。
薄メイクで無加工の写真 その3 pic.twitter.com/sfsSxzHYre— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) January 27, 2021
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