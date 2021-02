マリリン・マンソンの元交際相手が性的虐待を告発、所属レーベルは契約打ち切り

マリリン・マンソンが所属していたLoma Vista Recordingsは、エヴァン・レイチェル・ウッドを含む数人の女性が彼の性的虐待を告発したことを受けて契約を打ち切った。米Varietyが報じている。



【画像を見る】逮捕歴もあるマリリン・マンソン



Loma Vistaは声明の中で次のように述べている。「エヴァン・レイチェル・ウッドや他の女性がマリリン・マンソンを虐待者と名指しした不穏な申し立てを受けて、Loma Vistaは彼の現行アルバムのプロモーションを中止します。これらに関連して、私たちはマリリン・マンソンと今後のプロジェクトを一切行わないことも決定しました」



マンソンは2015年のアルバム『The Pale Emperor』からLoma Vistaに所属し、自身が権利を保持しながらLoma Vistaが音楽を配信するという契約を結んでいた。この取り決めは続く2枚のアルバム、2017年の『Heaven Upside Down』と昨年の『We Are Chaos』でも同様で、マンソンは著作権を保持しながらLoma Vistaに独占的なライセンスを与えていた。



ローリングストーン誌はマンソンの代理人にコメントを求めたが、現時点で返信は届いていない。



Loma Vistaがマンソン解雇の決定を下したのは、エヴァン・レイチェル・ウッドが2月1日の朝にInstagramで声明を発表してからわずか数時間後のことだった。その中でウッドはマンソン(本名ブライアン・ワーナー)が10代の頃から彼女を手懐けはじめ、そして何年も虐待していたことを告発している。



「私は洗脳され、服従するように操られていました。でも、報復や誹謗中傷、または脅迫を恐れて生きていくのは終わりにします。私は、この危険な男の正体を暴き、彼がこれ以上の人生を台無しにする前に、多くの犠牲者と共に立ち上がります」



ウッドの投稿に続いて、さらに数人の女性がマンソンについて同様の話を告発した。サラ・マクニーリーは、マンソンに壁に投げつけられ、バットで殴ると脅されたと主張し、精神衛生上の問題とPTSDに苦しんでいると付け加えた。ガブリエラという別の女性は、マンソンが彼女を縛ってレイプしたと主張し、「私の体が扱える以上の薬を飲ませた」と主張。アシュリー・モーガンはマンソンを「虐待・性暴力・肉体的暴力・強要」と告発している。



From Rolling Stone US.