プーがいっぱい♪ 大人気「はちみつカフェ」が横浜に初登場！

2021年2月17日(水)から3月23日(火)の期間、『プーさんの不思議な夢』がコンセプトのちょっぴり不思議な世界をイメージしたOH MY CAFEプロデュース『Winnie the Pooh』HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMSが、横浜の「Collabo_Index ルミネ横浜」で開催することが決定した。



『クマのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA・A・ミルンの児童小説。クマのぬいぐるみでハチミツ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。



この度、東京・新宿にて期間限定でオープンしていた『Winnie the Pooh』HUNNY'S CAFE in STRANGE DREAMS』が大好評につき、2021年2月17日(水)から3月23日(火)の期間、横浜の「Collabo_Index ルミネ横浜」で開催することに決定!



メニューは、「ナイトメアメニュー」(2月17日(水)~3月7日(日))と「はちみつメニュー」(3月8日(月)~23日(火))の内容が異なる期間を限定したメニューが楽しめる他、「ズオウ」と「ヒイタチ」、森の仲間をイメージしたサラダやドリンクなども登場。

また、おうちでもカフェのような雰囲気を楽しんでもらえるよう購入出来るボウルやプレート、新色のナイトメアをイメージしたグリーンのマグカップなどの食器も用意されている。



その他、工夫を凝らしたシリーズ別カフェオリジナルグッズや特典なども設け、横浜に初登場するスペシャルカフェを盛り上げる♪

OH MY CAFEプロデュースによる低糖質でヘルシーなオリジナルメニューや可愛いグッズに囲まれながら、横浜に初登場するスペシャルなカフェで癒しのひと時を楽しもう。



(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.