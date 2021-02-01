パノラマパナマタウン、the telephones石毛輝を迎えた特番配信

パノラマパナマタウンが、2021年2月3日に配信番組「Panoramatic Talk」Rodeoリリース記念スペシャル配信番組をYouTubeにて公開する。
2021年2月3日に新曲「Rodeo」をリリースするパノラマパナマタウン。本楽曲は、昨年オフィシャルYouTubeチャンネルで配信された「PPT Online Studio」で、作曲の過程やアレンジをファンと共有しながら制作された一曲。
関連記事：パノラマパナマタウン、オンライン公開で作り上げた「じゃじゃ馬サーフロック」
今回のリリースを記念した配信番組では、ゲストに前作「Sad Good Night」に引き続きプロデューサーを担当した石毛輝（the telephones,Yap!!!）をゲストに迎える。「Rodeo」のプリプロやレコーディング期間の裏話が聞けるほか、番組後半にはサプライズも用意されているとのこと。
＜リリース情報＞
パノラマパナマタウン
『Rodeo』
配信日：2021年2月3日（水）
配信リンク：https://A-Sketch-Inc.lnk.to/Panorama_Panama_Town_Rodeo
＜配信情報＞
「Panoramatic Talk」Rodeoリリース記念スペシャル！
配信日時：2021年2月3日（水）21:00〜
配信リンク：https://youtu.be/yojJLbpFHPY
パノラマパナマタウン オフィシャルHP：http://www.panoramapanamatown.com
パノラマパナマタウンが、2021年2月3日に配信番組「Panoramatic Talk」Rodeoリリース記念スペシャル配信番組をYouTubeにて公開する。